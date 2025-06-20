Коварная недвижимость — почему некоторые наследственные квартиры продают дешевле рынка

Людям предоставляют документы. Фото: Pexels

Квартиры, полученные по наследству, часто продаются дешевле, чем похожие варианты на рынке. Это может казаться выгодной возможностью для покупателя, но за низкой ценой могут скрываться серьезные риски.

О том, почему наследственное жилье часто продают с существенной скидкой и на что стоит обратить внимание перед покупкой такой недвижимости, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие риски скрывает наследственная квартира

Согласно Гражданскому кодексу Украины, если продавец получил жилье по наследству, даже через несколько лет после оформления, могут возникнуть судебные споры. Вот самые распространенные из них:

могут оспорить само завещание;

другие родственники могут оспорить право на наследство;

бывают претензии по долгам, которые перешли по наследству;

через суд устанавливают право собственности, если документов недостаточно;

кто-то из наследников может подать иск на восстановление срока принятия наследства;

иногда обнаруживаются проблемы с документами, оформленными еще при жизни наследодателя.

Даже если вы приобрели квартиру "чисто", через нотариуса и с выписанным продавцом — это не гарантия полной безопасности. Если появится другой наследник с судебным решением, новый владелец рискует потерять деньги и жилье.

Бывают случаи, когда наследники, которые долго жили за границей, узнают о смерти родственника спустя годы и обращаются в суд. Если они докажут, что не знали о своем праве, суд может восстановить срок на принятие наследства, даже через 10 лет после смерти родственника.

Завещание оспорить труднее, чем наследование по закону. Если документ оформлен правильно, а наследодатель был психически здоров и не состоял на учете, шансы отменить завещание в суде невелики. Но если есть доказательства, что человек не понимал, что подписывает, действовал под давлением или по ошибке — суд может признать завещание недействительным.

Как уменьшить риски перед покупкой квартиры

Перед покупкой наследственной квартиры обязательно проведите юридическую проверку. Она должна включать:

Проверку истории собственности — как квартира попала к наследодателю. Проверку судебных дел — нет ли споров или исков по наследству. Анализ возможных других наследников — не осталось ли кого-то, кто может подать иск. Проверку долгов — как за наследодателем, так и за наследником. Уверенность в праве собственности — имеет ли наследник свидетельство и прошли ли сроки обжалования. Проверку ограничений — арестов или запретов на продажу.

Наследственные квартиры действительно часто стоят дешевле, но не из-за дефектов в самом жилье, а из-за потенциальных юридических рисков. Перед покупкой важно проверить все до мелочей или обратиться к юристу. Иногда лучше потратить немного больше времени и денег на проверку, чем потом потерять все.

Ранее мы писали, что в Украине передача недвижимости ближайшим родственникам может состояться без необходимости платить налоги. Самым удобным и быстрым вариантом такой передачи является заключение договора дарения, который в обиходе часто называют просто "дарственной".

Также мы рассказывали, что завещание — это личное волеизъявление человека, которое оформляется при жизни и определяет, кто станет владельцем его имущества после смерти. В этом документе также можно предусмотреть резервного наследника — на случай, если основной не сможет или не захочет принять наследство.