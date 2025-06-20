Коварная недвижимость — почему некоторые наследственные квартиры продают дешевле рынка

Продажа унаследованной квартиры — что скрывается за низкой ценой
Квартиры, полученные по наследству, часто продаются дешевле, чем похожие варианты на рынке. Это может казаться выгодной возможностью для покупателя, но за низкой ценой могут скрываться серьезные риски.
О том, почему наследственное жилье часто продают с существенной скидкой и на что стоит обратить внимание перед покупкой такой недвижимости, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Какие риски скрывает наследственная квартира
Согласно Гражданскому кодексу Украины, если продавец получил жилье по наследству, даже через несколько лет после оформления, могут возникнуть судебные споры. Вот самые распространенные из них:
- могут оспорить само завещание;
- другие родственники могут оспорить право на наследство;
- бывают претензии по долгам, которые перешли по наследству;
- через суд устанавливают право собственности, если документов недостаточно;
- кто-то из наследников может подать иск на восстановление срока принятия наследства;
- иногда обнаруживаются проблемы с документами, оформленными еще при жизни наследодателя.
Даже если вы приобрели квартиру "чисто", через нотариуса и с выписанным продавцом — это не гарантия полной безопасности. Если появится другой наследник с судебным решением, новый владелец рискует потерять деньги и жилье.
Бывают случаи, когда наследники, которые долго жили за границей, узнают о смерти родственника спустя годы и обращаются в суд. Если они докажут, что не знали о своем праве, суд может восстановить срок на принятие наследства, даже через 10 лет после смерти родственника.
Завещание оспорить труднее, чем наследование по закону. Если документ оформлен правильно, а наследодатель был психически здоров и не состоял на учете, шансы отменить завещание в суде невелики. Но если есть доказательства, что человек не понимал, что подписывает, действовал под давлением или по ошибке — суд может признать завещание недействительным.
Как уменьшить риски перед покупкой квартиры
Перед покупкой наследственной квартиры обязательно проведите юридическую проверку. Она должна включать:
- Проверку истории собственности — как квартира попала к наследодателю.
- Проверку судебных дел — нет ли споров или исков по наследству.
- Анализ возможных других наследников — не осталось ли кого-то, кто может подать иск.
- Проверку долгов — как за наследодателем, так и за наследником.
- Уверенность в праве собственности — имеет ли наследник свидетельство и прошли ли сроки обжалования.
- Проверку ограничений — арестов или запретов на продажу.
Наследственные квартиры действительно часто стоят дешевле, но не из-за дефектов в самом жилье, а из-за потенциальных юридических рисков. Перед покупкой важно проверить все до мелочей или обратиться к юристу. Иногда лучше потратить немного больше времени и денег на проверку, чем потом потерять все.
Ранее мы писали, что в Украине передача недвижимости ближайшим родственникам может состояться без необходимости платить налоги. Самым удобным и быстрым вариантом такой передачи является заключение договора дарения, который в обиходе часто называют просто "дарственной".
Также мы рассказывали, что завещание — это личное волеизъявление человека, которое оформляется при жизни и определяет, кто станет владельцем его имущества после смерти. В этом документе также можно предусмотреть резервного наследника — на случай, если основной не сможет или не захочет принять наследство.
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