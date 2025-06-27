Совместное, тайное или с условием — какой вид завещания выбрать и чем они особенны

Человек ставит подпись в документе. Фото: Pixabay

Завещание — это не просто формальность, а важный документ, который позволяет заранее решить, кому именно перейдет ваше имущество после смерти. Оно помогает избежать недоразумений между родственниками и обеспечивает выполнение последней воли человека.

О том, сколько видов завещания существует в Украине и чем они отличаются, объяснили специалисты Безоплатной правовой помощи.

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Что такое завещание и как оно составляется

Завещание — это официальное распоряжение человека на случай его смерти. В нем можно указать, кому именно передать имущество — не только родственникам, но и любому другому лицу.

Завещание оформляется письменно, с обязательным указанием даты, места составления и подписью завещателя. Документ должен быть удостоверен нотариусом или другим уполномоченным лицом.

Какие бывают виды завещаний

Завещание с условием

В этом случае наследник получит имущество только после выполнения определенного условия — например, завершения обучения или рождения ребенка. Условие должно быть законным и морально приемлемым. Если его выполнить невозможно, изменить его уже нельзя.

Совместное завещание супругов

Муж и жена могут составить один совместный документ, в котором определят, что делать с общим имуществом. Если один из них умирает, его доля автоматически переходит ко второму. А после смерти обоих — к наследникам, указанным в завещании. Такое завещание можно отменить, но только нотариально.

Секретное завещание

Это завещание подается нотариусу в запечатанном конверте. Нотариус не знает, что в нем написано — лишь подтверждает факт получения. После смерти завещателя документ официально открывается и оглашается в присутствии свидетелей и заинтересованных лиц.

Понимание того, в чем особенность каждого вида завещаний поможет гражданам сделать правильный выбор и быть уверенным, что их последняя воля будет выполнена так, как задумано.

Ранее мы писали, что многие ассоциируют наследство только с жильем или автомобилями, хотя оно охватывает и другие активы — деньги, депозиты, зарплату, пенсию, страховые выплаты и компенсации.

Также мы рассказывали, что пожертвование — это целевая передача денег, имущества или ценных бумаг, например, в пользу больницы, школы или благотворительного фонда, что отличает его от обычного подарка.