Оформление дарственной в 2025 — что должны знать стороны и сколько стоит документ

Женщина подписывает документ. Фото: Freepik

В Украине право собственности на недвижимое имущество можно получить не только покупая, но и через наследство или подарок. Это касается любой недвижимости — гаражей, земельных участков, квартир или домов. Чтобы оформить передачу имущества правильно и без проблем в будущем, договор дарения (дарственную) нужно оформить по закону.

О том, что должны знать стороны перед заключением договора дарения и сколько стоит оформить документ в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое договор дарения и чем он отличается от завещания

В Министерстве юстиции Украины отмечают, что дарственная — это соглашение, когда владелец бесплатно передает свое имущество другому человеку. Передача может быть сразу или позже, при определенных условиях. Даритель делает это добровольно, не получая выгоду, а пользу имеет получатель. Важно помнить, что:

договор дарения должен быть нотариально удостоверен, чтобы быть действительным;

дарить можно только собственное имущество, подтвержденное документами. Если имущество у вас в аренде — его подарить нельзя.

И дарственная и завещание предусматривают передачу личного имущества другому лицу, но эти документы имеют и ряд принципиальных отличий:

Завещание можно изменить или отменить в любой момент, дарственную — нет. После подписания дарственной, собственник сразу теряет право на имущество, а завещание действует только после смерти завещателя. Для дарственной требуется личное присутствие получателя у нотариуса, а завещание можно сделать без участия наследника.

Где можно оформить дарственную

Дарственную оформляют у нотариуса по месту расположения недвижимости или по месту жительства сторон. Например, если имущество и даритель в Киеве, оформить дарственную в другом городе не получится. Выбор нотариуса: государственный или частный — зависит от вас. В государственных часто большие очереди, а значит процесс может затянуться.

Сколько стоит оформление дарственной в 2025 году

Минимальная стоимость начинается на отметке в 8 000 гривен, если получатель — близкий родственник. Для посторонних или иностранцев цена будет выше. В перечень расходов входят:

Внесение в реестр — 1 800 грн. Оформление договора — от 3 500 грн. Государственная пошлина — 1% от стоимости (для родственников). Оценка имущества — от 2 500 грн (зависит от срочности). Для посторонних — дополнительно 5% налога и 5% военного сбора. Если дарят нерезиденту — 18% налога и 5% военного сбора.

Получается, что оценка имущества — очень важная переменная, потому что от нее будет зависеть размер будущего налога. Поэтому следует очень внимательно выбирать оценщиков, чтобы не переплачивать.

Ранее мы писали, что завещание — это ключевой документ, позволяющий заранее определить, кто унаследует ваше имущество после смерти. Оно помогает избежать конфликтов между наследниками и гарантирует выполнение воли умершего.

Также мы рассказывали, что из-за войны все больше украинцев сталкиваются с оформлением наследства, которое может содержать банковские счета погибших родственников. В то же время эта процедура имеет свои правила, о которых не все хорошо знают.