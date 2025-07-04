Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Дарственная в 2025 — какие расходы предусматривает документ

Дарственная в 2025 — какие расходы предусматривает документ

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 07:15
Оформление дарственной в 2025 — что должны знать стороны и сколько стоит документ
Женщина подписывает документ. Фото: Freepik

В Украине право собственности на недвижимое имущество можно получить не только покупая, но и через наследство или подарок. Это касается любой недвижимости — гаражей, земельных участков, квартир или домов. Чтобы оформить передачу имущества правильно и без проблем в будущем, договор дарения (дарственную) нужно оформить по закону.

О том, что должны знать стороны перед заключением договора дарения и сколько стоит оформить документ в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что такое договор дарения и чем он отличается от завещания

В Министерстве юстиции Украины отмечают, что дарственная — это соглашение, когда владелец бесплатно передает свое имущество другому человеку. Передача может быть сразу или позже, при определенных условиях. Даритель делает это добровольно, не получая выгоду, а пользу имеет получатель. Важно помнить, что:

  • договор дарения должен быть нотариально удостоверен, чтобы быть действительным;
  • дарить можно только собственное имущество, подтвержденное документами. Если имущество у вас в аренде — его подарить нельзя.

И дарственная и завещание предусматривают передачу личного имущества другому лицу, но эти документы имеют и ряд принципиальных отличий:

  1. Завещание можно изменить или отменить в любой момент, дарственную — нет.
  2. После подписания дарственной, собственник сразу теряет право на имущество, а завещание действует только после смерти завещателя.
  3. Для дарственной требуется личное присутствие получателя у нотариуса, а завещание можно сделать без участия наследника.

Где можно оформить дарственную

Дарственную оформляют у нотариуса по месту расположения недвижимости или по месту жительства сторон. Например, если имущество и даритель в Киеве, оформить дарственную в другом городе не получится. Выбор нотариуса: государственный или частный — зависит от вас. В государственных часто большие очереди, а значит процесс может затянуться.

Сколько стоит оформление дарственной в 2025 году

Минимальная стоимость начинается на отметке в 8 000 гривен, если получатель — близкий родственник. Для посторонних или иностранцев цена будет выше. В перечень расходов входят:

  1. Внесение в реестр — 1 800 грн.
  2. Оформление договора — от 3 500 грн.
  3. Государственная пошлина — 1% от стоимости (для родственников).
  4. Оценка имущества — от 2 500 грн (зависит от срочности).
  5. Для посторонних — дополнительно 5% налога и 5% военного сбора.
  6. Если дарят нерезиденту — 18% налога и 5% военного сбора.

Получается, что оценка имущества — очень важная переменная, потому что от нее будет зависеть размер будущего налога. Поэтому следует очень внимательно выбирать оценщиков, чтобы не переплачивать.

Ранее мы писали, что завещание — это ключевой документ, позволяющий заранее определить, кто унаследует ваше имущество после смерти. Оно помогает избежать конфликтов между наследниками и гарантирует выполнение воли умершего.

Также мы рассказывали, что из-за войны все больше украинцев сталкиваются с оформлением наследства, которое может содержать банковские счета погибших родственников. В то же время эта процедура имеет свои правила, о которых не все хорошо знают.

договор документы имущество завещание подарок
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации