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Главная Экономика Новая воля наследодателя — как отменить завещание в 2025 году

Новая воля наследодателя — как отменить завещание в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 08:12
Когда нужно изменить пул наследников — можно ли аннулировать завещание
Человек указывает на графу в документе. Фото: Freepik

Завещание — это лучший способ распорядиться имуществом на случай своей смерти. Однако довольно часто обстоятельства меняются и документ нужно исправить или вообще отменить. При этом не все украинцы знают, как это правильно сделать.

О том, можно ли отменить или изменить уже составленное завещание и как это правильно сделать в 2025 году, отмечается на портале "Дія".

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Чтобы изменить или аннулировать завещание, нужно обратиться к нотариусу с письменным заявлением. В нем следует указать свое желание изменить или признать завещание недействительным.

Обязательно, чтобы подпись на этом заявлении должна быть нотариально заверена. Если речь идет о секретном завещании, нужно также предоставить:

  • паспорт;
  • идентификационный код (ИНН).

Если вы решили отказаться от секретного завещания, нотариус вернет вам конверт с документом. Но и в этом случае подпись на заявлении об отмене должна быть заверена нотариально.

Как проходит аннулирование завещания

Человек имеет право в любой момент обратиться к нотариусу или уполномоченному представителю местной власти, чтобы признать завещание недействительным. После этого должностное лицо делает соответствующие записи:

  • в реестре нотариальных действий;
  • в алфавитной книге учета завещаний;
  • на сохраненном экземпляре завещания в архиве.

Если завещатель имеет свой экземпляр документа, его также признают недействительным и добавляют в архив.

Какие документы нужны для отмены завещания

Для отмены завещания нужно подготовить такие документы:

  • ИНН;
  • заявление об аннулировании;
  • экземпляр завещания (если есть);
  • паспорт гражданина Украины;
  • квитанцию об уплате госпошлины или подтверждение права на льготу.

Изменение или отмена завещания — это официальная юридическая процедура. Поэтому важно соблюсти все требования и правильно оформить документы, чтобы все было законно и не повлекло лишних проблем в будущем.

Ранее мы писали, что в наследство входят права и обязанности, которые не прекратились со смертью лица: деньги, недвижимость, ценности и некоторые имущественные права. В то же время есть активы, которые не передаются потомкам.

Также мы рассказывали, что после смерти бабушки или дедушки могут остаться дом, квартира или земля, на которые претендуют родственники — муж или жена, дети, братья, сестры и внуки. Однако последние не всегда имеют гарантированное право на долю в наследстве.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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