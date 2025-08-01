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Главная Экономика Наследство в Украине — когда для завещания нужны свидетели

Наследство в Украине — когда для завещания нужны свидетели

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 16:10
Оформление завещания — в каких случаях необходимо привлекать свидетелей
Люди изучают документ. Фото: Freepik

Составление завещания — важный шаг, который требует соблюдения четких юридических норм. Одним из распространенных вопросов является необходимость присутствия свидетелей при оформлении документа.

Новини.LIVE объясняют, в каких случаях при составлении завещания без свидетелей не обойтись.

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Когда при составлении завещания нужны свидетели

В ситуациях, когда человек хочет составить завещание, но не может сам подписать или прочитать документ, или же он просто хочет, чтобы все было максимально прозрачно и без шансов на спор, привлекаются свидетели, как объяснили на портале "Судебная власть Украины". Во всех остальных случаях привлечение свидетелей не является обязательным, и осуществляется только по требованию завещателя.

Сколько надо свидетелей и что они должны делать

Свидетели не принимают решений и не влияют на содержание завещания. Их роль — подтвердить, что:

  • завещатель действует добровольно;
  • документ подписан в их присутствии;
  • все соответствует закону.

Согласно статье 1253 Гражданского кодекса Украины, если завещание удостоверяется с участием свидетелей, количество последних должно составлять не менее двух человек. Предельное количество свидетелей законом не установлено.

Кто не может быть свидетелем

Свидетелями могут выступать только лица с полной гражданской дееспособностью. Недостижение полностью дееспособным лицом совершеннолетия не является условием для лишения его права участвовать в удостоверении завещания в качестве свидетеля.

Свидетелями не могут быть:

  • нотариус или другое должностное, служебное лицо, удостоверяющее завещание;
  • наследники по завещанию;
  • члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию;
  • лица, которые не могут прочитать или подписать завещание.

При удостоверении завещания каждый из свидетелей обязан прочитать документ вслух и ставит на нем свою подпись.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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