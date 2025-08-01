Оформление завещания — в каких случаях необходимо привлекать свидетелей

Наследство в Украине — когда для завещания нужны свидетели
Составление завещания — важный шаг, который требует соблюдения четких юридических норм. Одним из распространенных вопросов является необходимость присутствия свидетелей при оформлении документа.
Новини.LIVE объясняют, в каких случаях при составлении завещания без свидетелей не обойтись.
Когда при составлении завещания нужны свидетели
В ситуациях, когда человек хочет составить завещание, но не может сам подписать или прочитать документ, или же он просто хочет, чтобы все было максимально прозрачно и без шансов на спор, привлекаются свидетели, как объяснили на портале "Судебная власть Украины". Во всех остальных случаях привлечение свидетелей не является обязательным, и осуществляется только по требованию завещателя.
Сколько надо свидетелей и что они должны делать
Свидетели не принимают решений и не влияют на содержание завещания. Их роль — подтвердить, что:
- завещатель действует добровольно;
- документ подписан в их присутствии;
- все соответствует закону.
Согласно статье 1253 Гражданского кодекса Украины, если завещание удостоверяется с участием свидетелей, количество последних должно составлять не менее двух человек. Предельное количество свидетелей законом не установлено.
Кто не может быть свидетелем
Свидетелями могут выступать только лица с полной гражданской дееспособностью. Недостижение полностью дееспособным лицом совершеннолетия не является условием для лишения его права участвовать в удостоверении завещания в качестве свидетеля.
Свидетелями не могут быть:
- нотариус или другое должностное, служебное лицо, удостоверяющее завещание;
- наследники по завещанию;
- члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию;
- лица, которые не могут прочитать или подписать завещание.
При удостоверении завещания каждый из свидетелей обязан прочитать документ вслух и ставит на нем свою подпись.
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