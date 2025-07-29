Дарча, заповіт чи договір утримання — які переваги та ризики має кожен документ

Людина планує підписати документ. Фото: Freepik

Все більше українців замислюються, як правильно передати своє майно іншим — подарувати, заповісти чи укласти договір довічного утримання. Кожен із цих варіантів має свої переваги та потенційні ризики.

Про те, у чому полягають особливості кожного способу, пояснили на сайті Зарічного районного суду.

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Чому спадкові справи часто потрапляють до суду

За словами юристів, спадкові спори займають значну частку у роботі українських судів. Це пов’язано зі складними процедурами оформлення через нюанси законодавства, а також із низьким рівнем правової обізнаності громадян, які часто не знають, як правильно підготувати документи.

Як українці можуть передати своє майно іншій особі

Перед ухваленням рішення варто проконсультуватися з фахівцем, адже оскаржити такі угоди складно — нотаріуси перевіряють дієздатність сторін перед підписанням. Окрім того, кожен варіант має свої особливості:

Дарування

Після укладення договору дарування додаткових витрат немає, але є ризик, що власник, передавши майно, може залишитися без житла, якщо стосунки з обдарованим зіпсуються.

Заповіт

Заповіт можна змінити або скасувати в будь-який момент. Це зручно, але інколи стає причиною конфліктів між спадкоємцями. Є й витрати — заповідач платить за нотаріальне посвідчення, а спадкоємці за оформлення права власності.

Договір довічного утримання

Майно переходить іншій особі лише після смерті власника, але є ризик, що отримувач догляду може розірвати договір, і тоді доглядач втратить вкладені кошти, які часто неможливо повернути навіть через суд.

Який спосіб передачі майна обрати українцям

У коментарі для Новини.LIVE керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис пояснив, що коли між родичами є довіра, особливо у воєнний час і за ризику втрати майна, найзручніше оформити дарчу.

"Якщо ж між родичами немає довірливих стосунків, то краще оформити договір довічного утримання. Але з юридично зафіксованими вимогами з обох сторін. До прикладу, хто сплачує комуналку, лікування і так далі", — додав юрист.

Заповіт же стане оптимальним варіантом для тих, хто хоче чітко визначити розподіл майна та зменшити ймовірність суперечок між спадкоємцями.

Раніше ми писали, що часом спадщину уявляють як нерухомість чи цінності від померлого родича, проте вона може включати й борги. До того ж не всі права та зобов’язання переходять спадкоємцям..

Також ми розповідали, що повномасштабна війна РФ проти України докорінно змінила життя громадян: частина виїхала за кордон, перевезла бізнес чи отримала майно за межами країни. Це вплинуло і на процедуру оформлення та оподаткування спадщини.