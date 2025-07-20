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Головна Економіка Спадкове право у 2025 році — про які нюанси не знають українці

Спадкове право у 2025 році — про які нюанси не знають українці

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 06:35
Спадщина у 2025 році — на які питання українці не можуть знайти відповідь в інтернеті
Чоловік вивчає документи. Фото: Freepik

Питання набуття прав на спадок завжди було доволі чутливим і мало безліч нюансів, які подекуди доводилось вирішувати у судовому порядку. В умовах повномасштабної війни з’явилося ще більше запитань, на які важко знайти відповіді без допомоги фахівців.

Новини.LIVE розбиралися, що потрібно знати у 2025 році про спадкове право.

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Чи відкривається спадкова справа, якщо військовий вважається зниклим безвісти

Так. Однак тут є кілька важливих нюансів, пояснив Новини.LIVE керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис.
Для відкриття спадкової справи необхідно, щоб зниклого безвісти військовослужбовця було визнано померлим у судовому порядку.

"Законодавством встановлені певні строки, після яких військовослужбовця можна буде визнати померлим. Однак виключно в судовому порядку. Після того як суд ухвалить відповідне рішення і військовий буде визнаний померлим, родичі можуть розпочати процедуру оформлення спадкових прав на його майно", — зазначив юрист.

Для цього вони повинні звернутися до нотаріуса за місцем відкриття спадщини та подати відповідну заяву.

Адвокат вказав на важливий нюанс: родичі зниклих безвісти військовослужбовців мають право на отримання інформації про обставини зникнення. Для цього вони повинні звернутися з відповідними запитами до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ТЦК та СП, а також написати заяву про зникнення свого родича до Національної поліції. 

Чим відрізняються статуси "зниклий безвісти" та "оголошений померлим" 

Статус "зниклий безвісти" юридично означає факт відсутності інформації про місцеперебування людини. А статус "оголошений померлим" є юридичною підставою, зокрема, для відкриття спадщини. 

Як отримати спадщину військовому, який пропустив строки прийняття через службу

За словами Станіслава Бориса, законодавство у цьому питанні однакове як для цивільних осіб, так і для військовослужбовців.

"Якщо військовослужбовець пропустив строки прийняття спадщини через військову службу і перебування на фронті, то потрібно звернутися спочатку до нотаріуса з відповідною заявою. Нотаріус дає висновок, з яким людина може звернутися до суду про поновлення строків прийняття спадщини. В суді обґрунтовується поважність причин неприйняття спадщини безпосередньо в строк", — розповів адвокат журналістам Новини.LIVE. 

Він додав, що в більшості подібних випадків суд ухвалює рішення на користь позивача

Водночас, зауважив Станіслав Борис, тут є важливий нюанс: військовослужбовець повинен особисто звернутися до найближчого нотаріуса, оскільки саме у нього здійснюється факт встановлення особи, що звертається щодо строків спадщини:

"У цьому і є найбільша проблематика, онлайн це зробити неможливо навіть за наявності усіх необхідних документів".

Без яких документів неможливо отримати спадщину у 2025 році

Базовий документ, за словами адвоката, без якого точно неможливо дати хід процесу щодо набуття спадщини, — це свідоцтво про смерть. Крім того, потрібно також мати документи на право власності. Якщо ж вони були знищені внаслідок війни — їх потрібно відновлювати.

"У будь-якому випадку, потрібно, щоб усі документи на право власності були у порядку. Треба за цим слідкувати, щоб потім не виникло неприємних нюансів", — наголосив Станіслав Борис.

Адвокат навів приклад, коли у людини є земельна ділянка, і на неї був держакт зеленого кольору (такі акти видавали з 2002 по 2008 роки. — Ред.) і, можливо, технічна документація. 

Тож ця земельна ділянка є у державному земельному кадастрі, але не внесена за загальною процедурою до реєстру речових прав. А цей реєстр, витяг з нього, і є якраз підтвердженням права власності.

Відповідно, якщо такого витягу немає, то просто так вступити в спадщину не вдасться, доведеться доводити це у судовому порядку. При цьому, за словами Станіслава Бориса, зазвичай суд стає на бік позивача.

Що не можна передати у спадок у 2025 році

Однозначно, за словами юриста, не можна передати у спадок те, що стосується військових дій, до прикладу, танк, або будь-яке інше озброєння.

"А так, в принципі, можна передавати у спадок все, що дозволено в Україні. У цій частині законодавство не було змінене", — додав адвокат.

Чи можна позбавити спадщини людину, яка незаконно виїхала за кордон

Ні. Оскільки, за словами керуючого партнера Адвокатського об'єднання VIDAR, стаття про незаконний перетин кордону і набуття спадщини — це різні юридичні площини.

"Наприклад, якщо ми говоримо про незаконний перетин кордону, втечу — то це злочин. Необхідно проводити досудове розслідування, притягувати людину до відповідальності саме за цей факт. І до набуття спадщини це не має жодного стосунку", — пояснив юрист. 

Він також уточнив: якщо людина вчинила більш жорсткі злочини, наприклад держзраду, то у цьому випадку є пункт про конфіскацію майна. І якщо вона встигла вступити у права спадкоємця, то це майно буде конфісковане також. Інших підстав обмежити людину у праві на законне прийняття спадщини на сьогодні немає.

Як вступити у спадщину, якщо майно на прифронтовій території або в окупованій зоні

У цьому випадку кожна справа, за словами адвоката, розглядається індивідуально, оскільки є дуже багато нюансів. До прикладу: чи мають спадкоємці документи на право власності на руках, чи встигли спадкодавці оформити документи щодо пошкодження майна та багато іншого.

"Кожну таку справу потрібно розбирати на молекули, все дуже індивідуально", — зазначив Станіслав Борис.

Як приклад адвокат навів ситуацію, коли спадкодавець мав будинок в прифронтовій зоні. Цей будинок за життя спадкодавця був зруйнований. Власник цього майна оформив частину документів, подався в "Дію" на пошкодження майна. Або ж навіть звернувся до суду і стягнув з Росії матеріальну компенсацію за завдану шкоду. Але поки усі ці процеси тривали, спадкодавець помер. 

"В результаті майно за документами є, але по факту його немає. У цьому випадку спадкоємцям варто спочатку вступити у право власності, а вже потім як новим юридичним власникам відновлювати процедури щодо отримання компенсації за пошкодження житла і відшкодування витрат з боку Росії", — пояснив юрист. 

За його словами, це буде легший і швидший шлях щодо отримання компенсацій, аніж продовжувати те, що розпочала померла людина.

"Однак підкреслю, що кожен випадок індивідуальний і тут однозначно потрібні консультації та співпраця з юристом", — наголосив Станіслав Борис.

Що краще у 2025 році — подарувати майно, заповісти чи укласти договір довічного утримання

Якщо між родичами є хороші довірливі стосунки, то під час війни, за словами юриста, в умовах загрози знищення, пошкодження чи окупації майна найкращим виходом був би процес дарування.

"Якщо ж між родичами немає довірливих стосунків, то краще оформити договір довічного утримання. Але з юридично зафіксованими вимогами з обох сторін. До прикладу, хто сплачує комуналку, лікування і так далі. Але знову ж таки, кожен випадок індивідуальний. Тут краще проконсультуватися з юристом",  —  додав він.

В яких випадках найближчі родичі спадкодавця не зможуть вступити у спадщину і чи можна оскаржити таке рішення

У більшості випадків можна поновитися у правах спадкоємців. Наприклад, якщо люди не знали про смерть родича, то, за словами юриста, вони у судовому порядку поновлюються у правах набувачів спадщини. Або якщо стороння особа заволоділа спадком — то теж потрібно звертатися до суду.

"Також можна оскаржити у суді рішення, коли орган місцевого самоврядування поставив майно померлого собі на баланс. Але це рідкісні випадки. Загалом, допоки є майно як таке, навіть з призми великої кількості часу, який минув, все-таки це майно не буде втрачене за допомогою розумних правильних покрокових дій, за допомогою суду", — зазначив адвокат.

Він додав, що можна навіть оскаржувати заповіт.

"Це складний з погляду юриспруденції момент, однак він є. Для оскарження заповіту навіть може бути посмертне встановлення наявності психічних розладів померлої людини", — говорить Станіслав Борис.

Адвокат резюмував: якщо, до прикладу, буде доведено, що померлий під час написання або зміни заповіту вживав певні ліки або перебував на лікуванні у відповідних спеціалістів, то довести, що людина на той момент не усвідомлювала значення своїх дій, буде хоч і складно, але можливо.

Раніше ми писали, що навіть в умовах воєнного стану питання, пов’язані з отриманням спадщини, не втрачають своєї актуальності. Часто на спадкове майно, зокрема на нерухомість, з’являються претенденти — одна або кілька осіб. Та бувають випадки, коли ніхто не виявляє бажання прийняти спадщину.

Також ми розповідали, що процедура оформлення спадкових прав в Україні нерідко включає низку юридичних особливостей, з якими варто ознайомитися заздалегідь. Це особливо важливо у випадках, коли у спадок переходять квартири, приватні будинки або дачні ділянки.

воєнний стан спадок як отримати спадок спадщина заповіт
Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
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