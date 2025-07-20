Наследие в 2025 году – на какие вопросы украинцы не могут найти ответ в интернете

Мужчина изучает документы. Фото: Freepik

Вопрос приобретения прав на наследство всегда был довольно чувствительным и имел множество нюансов, которые иногда приходилось решать в судебном порядке. В условиях полномасштабной войны появилось еще больше вопросов, на которые трудно найти ответы без помощи специалистов.

Новини.LIVE разбирались, что нужно знать в 2025 году о наследственном праве.

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Открывается ли наследственное дело, если военный считается пропавшим без вести

Да. Однако здесь есть несколько важных нюансов, пояснил Новини.LIVE управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

Для открытия наследственного дела необходимо, чтобы пропавший без вести военнослужащий был признан умершим в судебном порядке.

"Законодательством установлены определенные сроки, после которых военнослужащего можно будет признать умершим. Однако исключительно в судебном порядке. После того как суд примет соответствующее решение и военный будет признан умершим, родственники могут начать процедуру оформления наследственных прав на его имущество", — отметил юрист.

Для этого они должны обратиться к нотариусу по месту открытия наследства и подать соответствующее заявление.

Адвокат указал на важный нюанс: родственники пропавших без вести военнослужащих имеют право на получение информации об обстоятельствах исчезновения. Для этого они должны обратиться с соответствующими запросами в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, ТЦК и СП, а также написать заявление об исчезновении своего родственника в Национальную полицию.

Чем отличаются статусы "пропавший без вести" и "объявленный умершим"

Статус "пропавший без вести" юридически означает факт отсутствия информации о местонахождении человека. А статус "объявлен умершим" является юридическим основанием, в частности, для открытия наследства.

Как получить наследство военному, который пропустил сроки принятия из-за службы

По словам Станислава Бориса, законодательство в этом вопросе одинаковое как для гражданских лиц, так и для военнослужащих.

"Если военнослужащий пропустил сроки принятия наследства из-за военной службы и пребывания на фронте, то нужно обратиться сначала к нотариусу с соответствующим заявлением. Нотариус дает заключение, с которым человек может обратиться в суд о восстановлении сроков принятия наследства. В суде обосновывается уважительность причин непринятия наследства непосредственно в срок", — рассказал адвокат журналистам Новини.LIVE.

Он добавил, что в большинстве подобных случаев суд выносит решение в пользу истца.

В то же время, отметил Станислав Борис, здесь есть важный нюанс: военнослужащий должен лично обратиться к ближайшему нотариусу, поскольку именно у него осуществляется факт установления лица, обращающегося относительно сроков наследства:

"В этом и есть самая большая проблематика, онлайн это сделать невозможно даже при наличии всех необходимых документов".

Без каких документов невозможно получить наследство в 2025 году

Базовый документ, по словам адвоката, без которого точно невозможно дать ход процессу по получению наследства — это свидетельство о смерти. Кроме того, нужно также иметь документы на право собственности. Если же они были уничтожены вследствие войны — их нужно восстанавливать.

"В любом случае, нужно, чтобы все документы на право собственности были в порядке. Надо за этим следить, чтобы потом не возникло неприятных нюансов", — отметил Станислав Борис.

Адвокат привел пример, когда у человека есть земельный участок, и на него был госакт зеленого цвета (такие акты выдавали с 2002 по 2008 годы — Ред.) и, возможно, техническая документация.

Поэтому этот земельный участок есть в государственном земельном кадастре, но не внесен по общей процедуре в реестр вещных прав. А этот реестр, выписка из него, и является как раз подтверждением права собственности.

Соответственно, если такой выписки нет, то просто так вступить в наследство не удастся, придется доказывать это в судебном порядке. При этом, по словам Станислава Бориса, обычно суд становится на сторону истца.

Что нельзя передать в наследство в 2025 году

Однозначно, по словам юриста, нельзя передать по наследству то, что касается военных действий, к примеру, танк, или любое другое вооружение.

"А так, в принципе, можно передавать по наследству все, что разрешено в Украине. В этой части законодательство не было изменено", — добавил адвокат.

Можно ли лишить наследства человека, который незаконно выехал за границу

Нет. Поскольку, по словам управляющего партнера Адвокатского объединения VIDAR, статья о незаконном пересечении границы и приобретение наследства — это разные юридические плоскости.

"Например, если мы говорим о незаконном пересечении границы, побеге — то это преступление. Необходимо проводить досудебное расследование, привлекать человека к ответственности именно за этот факт. И к приобретению наследства это не имеет никакого отношения", — пояснил юрист.

Он также уточнил: если человек совершил более жесткие преступления, например госизмену, то в этом случае есть пункт о конфискации имущества. И если он успел вступить в права наследника, то это имущество будет конфисковано также. Других оснований ограничить человека в праве на законное принятие наследства на сегодня нет.

Как вступить в наследство, если имущество находится на прифронтовой территории или в оккупированной зоне

В этом случае каждое дело, по словам адвоката, рассматривается индивидуально, поскольку есть очень много нюансов. К примеру: имеют ли наследники документы на право собственности на руках, успели ли наследодатели оформить документы о повреждении имущества и многое другое.

"Каждое такое дело нужно разбирать на молекулы, все очень индивидуально", — отметил Станислав Борис.

В качестве примера адвокат привел ситуацию, когда наследодатель имел дом в прифронтовой зоне. Этот дом при жизни наследодателя был разрушен. Владелец этого имущества оформил часть документов, подался в "Дію" на повреждение имущества. Или даже обратился в суд и взыскал с России материальную компенсацию за причиненный ущерб. Но пока все эти процессы продолжались, наследодатель умер.

"В результате, имущество по документам есть, но по факту его нет. В этом случае наследникам стоит сначала вступить в право собственности, а уже потом как новым юридическим владельцам восстанавливать процедуры по получению компенсации за повреждение жилья и возмещение расходов со стороны России", — пояснил юрист.

По его словам, это будет более легкий и быстрый путь по получению компенсаций, чем продолжать то, что начал умерший человек.

"Однако подчеркну, что каждый случай индивидуален и здесь однозначно нужны консультации и сотрудничество с юристом", — отметил Станислав Борис.

Что лучше в 2025 году — подарить имущество, завещать или заключить договор пожизненного содержания

Если между родственниками есть хорошие доверительные отношения, то во время войны, по словам юриста, в условиях угрозы уничтожения, повреждения или оккупации имущества, лучшим выходом был бы процесс дарения.

"Если же между родственниками нет доверительных отношений, то лучше оформить договор пожизненного содержания. Но с юридически зафиксированными требованиями с обеих сторон. К примеру, кто платит коммуналку, лечение и так далее. Но опять же, каждый случай индивидуален. Здесь лучше проконсультироваться с юристом", — добавил он.

В каких случаях ближайшие родственники наследодателя не смогут вступить в наследство и можно ли обжаловать такое решение

В большинстве случаев можно восстановиться в правах наследников. Например, если люди не знали о смерти родственника, то, по словам юриста, они в судебном порядке восстанавливаются в правах приобретателей наследства. Или если постороннее лицо завладело наследством — то тоже нужно обращаться в суд.

"Также можно обжаловать в суде решение, когда орган местного самоуправления поставил имущество умершего себе на баланс. Но это редкие случаи. В общем, пока есть имущество как таковое, даже с призмы большого количества времени, которое прошло, все-таки это имущество не будет потеряно с помощью разумных правильных пошаговых действий, с помощью суда", — отметил адвокат.

Он добавил, что можно даже оспаривать завещание.

"Это сложный с точки зрения юриспруденции момент, однако он есть. Для обжалования завещания даже может быть посмертное установление наличия психических расстройств умершего человека", — говорит Станислав Борис.

Адвокат резюмировал: если, к примеру, будет доказано, что умерший во время написания или изменения завещания принимал определенные лекарства или находился на лечении у соответствующих специалистов, то доказать, что человек на тот момент не осознавал значения своих действий, будет хоть и сложно, но возможно.

Ранее мы писали, что даже в условиях военного положения вопросы, связанные с получением наследства, не теряют своей актуальности. Часто на наследственное имущество, особенно на недвижимость, появляются претенденты — один или несколько человек. Однако бывают случаи, когда никто не выражает желания принять наследство.

Также мы рассказывали, что процедура оформления наследственных прав в Украине нередко включает ряд юридических особенностей, с которыми стоит ознакомиться заранее. Это особенно важно в случаях, когда в наследство переходят квартиры, частные дома или дачные участки.