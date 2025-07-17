Спадщина в Україні — скільки коштує оформлення та за що потрібно платити у 2025 році

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Процес оформлення спадщини в Україні часто супроводжується юридичними нюансами, про які важливо знати заздалегідь. Особливо це стосується нерухомого майна — квартир, будинків чи дач, які залишилися у спадок після смерті родича.

Про те, до яких витрат варто бути готовим українцям при оформленні спадщини у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки коштує оформлення спадщини у 2025 році

Вартість залежить від ступеня родинного зв’язку з померлим. Згідно зі статтею 174 Податкового кодексу України:

Близькі родичі (діти, батьки, чоловік/дружина) не платять податки, а тому витрати — мінімальні. Інші спадкоємці платять 5% податку на дохід (або 18% — для нерезидентів України) і ще 1,5% військового збору.

Що стосується послуг нотаріуса, то їх вартість залежить від складності конкретної справи та його індивідуальних розцінок. Також при видачі відомства про право на спадщину потрібно оплатити державне мито.

У яких випадках потрібно оцінювати спадкове майно

Оцінка нерухомості — обов’язковий етап для правильного оформлення спадщини. Вона допомагає визначити розмір податків і уникнути конфліктів між спадкоємцями. Залежно від ситуації, оцінка проводиться:

У нотаріуса — якщо всі документи в порядку й між спадкоємцями немає суперечок. Через суд — якщо є спори або документи на майно відсутні чи оформлені з помилками.

У разі, коли спадкоємці згодні між собою, нотаріус оформляє спадкову справу, але обов’язково вимагає офіційний звіт оцінювача. Саме на його основі розраховуються податки та інші платежі.

Як заощадити на оцінці у 2025 році

У 2025 році українці можуть безплатно отримати довідку про ринкову вартість майна через сайт Фонду держмайна. Для цього потрібно зазначити дані про нерухомість — квартиру, гараж чи дачу.

Однак важливо пам’ятати: автоматична оцінка може не враховувати індивідуальні особливості об'єкта. Якщо є сумніви — краще звернутися до професійного оцінювача.

Якщо родичі не можуть поділити майно мирно, питання вирішується в суді. У таких випадках потрібен юридичний супровід та незалежна експертна оцінка. Онлайн-довідка з держресурсу тут не підходить — суд враховує лише офіційні висновки ліцензованих оцінювачів.

Раніше ми писали, що частина громадян України має непогашені борги. Це викликає запитання, як у такій ситуації працює виконавча служба та яке саме майно боржника може бути арештоване чи підлягатиме примусовому вилученню.

Також ми розповідали, що, попри запроваджений воєнний стан, питання оформлення спадщини не втрачає своєї актуальності. У більшості випадків на спадкове майно претендує одна або кілька осіб. Проте бувають ситуації, коли ніхто не виявляє бажання прийняти спадщину.