Наследство в Украине — сколько стоит оформление и за что нужно платить в 2025

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Процесс оформления наследства в Украине часто сопровождается юридическими нюансами, о которых важно знать заранее. Особенно это касается недвижимого имущества — квартир, домов или дач, которые остались в наследство после смерти родственника.

О том, к каким расходам стоит быть готовым украинцам при оформлении наследства в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Стоимость зависит от степени родственной связи с умершим. Согласно статье 174 Налогового кодекса Украины:

Близкие родственники (дети, родители, муж/жена) не платят налоги, а потому расходы — минимальные. Остальные наследники платят 5% налога на доход (или 18% — для нерезидентов Украины) и еще 1,5% военного сбора.

Что касается услуг нотариуса, то их стоимость зависит от сложности конкретного дела и его индивидуальных расценок. Также, при выдаче ведомства о праве на наследство, нужно оплатить государственную пошлину.

В каких случаях нужно оценивать наследственное имущество

Оценка недвижимости — обязательный этап для правильного оформления наследства. Она помогает определить размер налогов и избежать конфликтов между наследниками. В зависимости от ситуации, оценка проводится:

У нотариуса — если все документы в порядке и между наследниками нет споров. Через суд — если есть споры или документы на имущество отсутствуют или оформлены с ошибками.

В случае, когда наследники согласны между собой, нотариус оформляет наследственное дело, но обязательно требует официальный отчет оценщика. Именно на его основе рассчитываются налоги и другие платежи.

Как сэкономить на оценке в 2025 году

В 2025 году украинцы могут бесплатно получить справку о рыночной стоимости имущества через сайт Фонда госимущества. Для этого нужно указать данные о недвижимости — квартире, гараже или даче.

Однако важно помнить: автоматическая оценка может не учитывать индивидуальные особенности объекта. Если есть сомнения — лучше обратиться к профессиональному оценщику.

Если родственники не могут поделить имущество мирно, вопрос решается в суде. В таких случаях требуется юридическое сопровождение и независимая экспертная оценка. Онлайн-справка с госресурса здесь не подходит — суд учитывает только официальные выводы лицензированных оценщиков.

Ранее мы писали, что часть граждан Украины имеет непогашенные долги. Это вызывает вопрос, как в такой ситуации работает исполнительная служба и какое именно имущество должника может быть арестовано или подлежит принудительному изъятию.

Также мы рассказывали, что несмотря на введенное военное положение, вопрос оформления наследства не теряет своей актуальности. В большинстве случаев на наследственное имущество претендует один или несколько человек. Однако бывают ситуации, когда никто не изъявляет желания принять наследство.