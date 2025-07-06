Арешт майна боржників — на що першочергово звертає увагу виконавча служба

Люди запаковують речі в коробку. Фото: Freepik

Деякі українці мають борги та не можуть їх погасити. В такому разі виникає питання, як діятиме виконавча служба та яке майно людини може бути арештовано чи конфісковано.

Про те, яке майно боржника конфіскують першочергово та як це відбувається, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Яке майно українців можуть конфіскувати за борги

Ще з 2014 року Міністерство юстиції створило державне підприємство "СЕТАМ", щоб продавати конфісковане або арештоване майно боржників через онлайн-аукціони.

Якщо у людини є борг, то перш за все можуть арештувати її банківські рахунки й автоматично списати гроші з них. Однак вони можуть бути пустими або залишку на них недостатньо, тоді виконавча служба може вилучити особисте майно людини:

техніку;

коштовності;

автомобілі;

нерухомість тощо.

Це майно виставляють на продаж через систему "СЕТАМ". Там публікують оголошення з описом лотів, стартовою ціною та умовами торгів. Після продажу, гроші йдуть на погашення боргу, а якщо є залишок — його повертають власнику.

Майно можуть вилучити як у фізичних, так і у юридичних осіб, якщо є судове рішення. Це стосується будь-кого, хто має борги за:

кредитами;

зарплатами;

аліментами;

комунальними послугами.

Чи можуть забрати єдине житло за борги

Багато хто думає, що єдину квартиру чи будинок не можна вилучити. Однак це не зовсім так. Закон допускає продаж єдиного житла, але лише за певних умов:

якщо борг перевищує 160 тисяч гривень;

якщо у боржника немає грошей на рахунках, щоб сплатити борг.

Однак вилучення єдиного житла — це крайній захід, який застосовують лише тоді, коли немає інших активів для погашення боргу: грошей, авто, техніки чи цінних паперів.

Варто також зазначити, що примусове виконання судового рішення включає накладення арешту, складання опису, вилучення та подальший продаж майна боржника. Водночас людина може погасити заборгованість на будь-якому з цих етапів і тим самим припинити процес реалізації своєї нерухомості.

Раніше ми писали, що попри воєнний стан, в Україні діє механізм арешту майна боржників за комунальні послуги, аліменти, заробітну плату та інші фінансові зобов’язання. Водночас конфіскації підлягає далеко не все.

Також ми розповідали, що багато громадян, що через війну виїхали за кордон, залишили свої помешкання порожніми. При цьому їм й надалі нараховувалися платежі за комунальні послуги.