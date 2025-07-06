Арест имущества должников — на что в первую очередь обращает внимание исполнительная служба

Люди запаковывают вещи в коробку. Фото: Freepik

Некоторые украинцы имеют долги и не могут их погасить. В таком случае возникает вопрос, как будет действовать исполнительная служба и какое имущество человека может быть арестовано или конфисковано.

О том, какое имущество должника конфискуют в первую очередь и как это происходит, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какое имущество украинцев могут конфисковать за долги

Еще с 2014 года Министерство юстиции создало государственное предприятие "СЕТАМ", чтобы продавать конфискованное или арестованное имущество должников через онлайн-аукционы.

Если у человека есть долг, то прежде всего могут арестовать его банковские счета и автоматически списать деньги с них. Однако они могут быть пустыми или остатка на них недостаточно, тогда исполнительная служба может изъять личное имущество человека:

технику;

драгоценности;

автомобили;

недвижимость и тому подобное.

Это имущество выставляют на продажу через систему "СЕТАМ". Там публикуют объявления с описанием лотов, стартовой ценой и условиями торгов. После продажи, деньги идут на погашение долга, а если есть остаток — его возвращают владельцу.

Имущество могут изъять как у физических, так и у юридических лиц, если есть судебное решение. Это касается любого, кто имеет долги по:

кредитам;

зарплатам;

алиментам;

коммунальным услугам.

Могут ли забрать единственное жилье за долги

Многие думают, что единственную квартиру или дом нельзя изъять. Однако это не совсем так. Закон допускает продажу единственного жилья, но только при определенных условиях:

если долг превышает 160 тысяч гривен;

если у должника нет денег на счетах, чтобы оплатить долг.

Однако изъятие единственного жилья — это крайняя мера, которую применяют только тогда, когда нет других активов для погашения долга: денег, авто, техники или ценных бумаг.

Стоит также отметить, что принудительное исполнение судебного решения включает наложение ареста, составление описи, изъятие и последующую продажу имущества должника. В то же время человек может погасить задолженность на любом из этих этапов и тем самым прекратить процесс реализации своей недвижимости.

Ранее мы писали, что несмотря на военное положение, в Украине действует механизм ареста имущества должников за коммунальные услуги, алименты, заработную плату и другие финансовые обязательства. При этом конфискации подлежит далеко не все.

Также мы рассказывали, что многие граждане, которые из-за войны выехали за границу, оставили свои квартиры пустыми. При этом им и в дальнейшем начислялись платежи за коммунальные услуги.