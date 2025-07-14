Право на спадщину в Україні — чи можуть покарати, якщо не прийняти майно

Люди переглядають документ. Фото: Freepik

Прийняття спадщини в Україні регулюється Цивільним кодексом. Згідно із законом, у спадкоємця є 6 місяців з дня смерті родича, аби подати заяву до нотаріуса про прийняття спадщини. Якщо цього не зробити, вважається, що людина відмовилася від майна.

Про те, що буде, якщо вчасно не звернутись по отримання спадщини, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Скільки є часу на прийняття спадщини

Автоматично спадкоємцями вважаються особи, які проживали зі спадкодавцем на момент його смерті (якщо не відмовились письмово), а також неповнолітні та малолітні діти й люди з обмеженою дієздатністю. Їм не потрібно подавати заяву про прийняття спадщини, вони отримують майно автоматично.

Однак для решти спадкоємців умови інші — їм потрібно у 6-місячний термін звернутись до нотаріуса. Однак іноді люди пропускають цей строк. Причини можуть бути різними:

тривале відрядження;

не мали змоги звернутися через війну чи надзвичайні обставини;

перебування на лікуванні або були тимчасово непрацездатні;

не знали про смерть родича, бо інші спадкоємці приховали цю інформацію тощо.

Що робити, якщо пропустили 6 місяців

Ті, хто пропустив шестимісячний строк для прийняття майна, можуть отримати письмову згоду інших спадкоємців. Якщо всі, хто вже прийняв спадщину, погоджуються, ви маєте право звернутися до нотаріуса або до уповноваженої особи в органі місцевого самоврядування для оформлення своєї частки.

Інший варіант — подати заяву до суду. У разі наявності поважних причин пропуску строку суд може надати додатковий час для подачі заяви на спадщину.

Коли суд поновлює строки прийняття спадщини

Коли суд розглядає справу про надання додаткового часу для прийняття спадщини, він перевіряє, чи були поважні причини, через які людина не встигла це зробити вчасно.

"При цьому суд бере до уваги саме письмові докази – довідки медичних установ про стан здоров’я та проходження курсу лікування, про перебування особи у відрядженні чи за межами України, інші документи, що містять відомості про обставини, які перешкоджали зверненню спадкоємця до нотаріальної контори у встановлені строки", — наголошує юрист Барського бюро правової допомоги Сергій Орищук.

У таких справах відповідачами є ті спадкоємці, які вже прийняли спадщину. Якщо таких людей немає, відповідачем виступає місцева громада — сільська, селищна або міська рада за місцем відкриття спадщини.

Щоб не втратити спадщину, щойно стало відомо про смерть родича, варто звернутися до нотаріуса. Він допоможе оформити документи, пояснить ваші права та обов’язки та попередить про можливі ризики. Це дозволить зберегти ваші спадкові права та уникнути юридичних проблем у майбутньому.

Раніше ми писали, що заповіт — це ефективний спосіб визначити долю майна після смерті. Та іноді обставини змінюються і документ доводиться оновлювати або скасовувати. При цьому багато українців не знають, як це правильно зробити.

Також ми розповідали, що після смерті майно зазвичай успадковують найближчі родичі — діти, батьки, офіційний чоловік або дружина. Але якщо людина була одружена кілька разів, часто виникає питання, хто саме має право на спадщину.