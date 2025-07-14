Право на наследство в Украине — могут ли наказать, если не принять имущество

Люди просматривают документ. Фото: Freepik

Принятие наследства в Украине регулируется Гражданским кодексом. По закону, у наследника есть 6 месяцев со дня смерти родственника, чтобы подать заявление к нотариусу о принятии наследства. Если этого не сделать — считается, что человек отказался от имущества.

О том, что будет, если вовремя не обратиться за получением наследства, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

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Автоматически наследниками считаются лица, которые проживали с наследодателем на момент его смерти (если не отказались письменно), а также несовершеннолетние и малолетние дети и люди с ограниченной дееспособностью. Им не нужно подавать заявление о принятии наследства, они получают имущество автоматически.

Однако для остальных наследников условия другие — им нужно в 6-месячный срок обратиться к нотариусу. Однако иногда люди пропускают этот срок. Причины могут быть разными:

длительная командировка;

не могли обратиться из-за войны или чрезвычайных обстоятельств;

пребывание на лечении или были временно нетрудоспособны;

не знали о смерти родственника, потому что другие наследники скрыли эту информацию и тому подобное.

Что делать, если пропустили 6 месяцев

Те, кто пропустил шестимесячный срок для принятия имущества, могут получить письменное согласие других наследников. Если все, кто уже принял наследство, соглашаются, вы имеете право обратиться к нотариусу или к уполномоченному лицу в органе местного самоуправления для оформления своей доли.

Другой вариант — подать заявление в суд. При наличии уважительных причин пропуска срока, суд может предоставить дополнительное время для подачи заявления на наследство.

Когда суд возобновляет сроки принятия наследства

Когда суд рассматривает дело о предоставлении дополнительного времени для принятия наследства, он проверяет, были ли уважительные причины, по которым человек не успел это сделать вовремя.

"При этом суд принимает во внимание именно письменные доказательства — справки медицинских учреждений о состоянии здоровья и прохождения курса лечения, о пребывании лица в командировке или за пределами Украины, другие документы, содержащие сведения об обстоятельствах, которые препятствовали обращению наследника в нотариальную контору в установленные сроки", — отмечает юрист Барского бюро правовой помощи Сергей Орищук.

В таких делах ответчиками являются те наследники, которые уже приняли наследство. Если таких людей нет, ответчиком выступает местная община — сельский, поселковый или городской совет по месту открытия наследства.

Чтобы не потерять наследство, как только стало известно о смерти родственника, стоит обратиться к нотариусу. Он поможет оформить документы, объяснит ваши права и обязанности и предупредит о возможных рисках. Это позволит сохранить ваши наследственные права и избежать юридических проблем в будущем.

Ранее мы писали, что завещание — это эффективный способ определить судьбу имущества после смерти. Но иногда обстоятельства меняются и документ приходится обновлять или отменять. При этом многие украинцы не знают, как это правильно сделать.

Также мы рассказывали, что после смерти имущество обычно наследуют ближайшие родственники — дети, родители, официальный супруг или супруга. Но если человек был женат несколько раз, часто возникает вопрос, кто именно имеет право на наследство.