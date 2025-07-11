Усунення від права на спадкування — кому загрожує та що треба знати

Чоловік та жінка вивчають документ. Фото: Freepik

Право на спадщину здається непорушним, особливо коли йдеться про найближчих родичів. Проте українське законодавство передбачає низку винятків, за яких особу можуть усунути від права на спадкування.

Про усунення від права на спадщину розповіла адвокатка Олеся Гродовська.

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Усунення від права на спадкування спадкоємців за законом та за заповітом можливе виключно на підставі рішення суду, зазначила юристка.

Підставою для позбавлення права на спадкування є умисне позбавлення життя спадкодавця чи будь-якого з можливих спадкоємців або вчинення замаху на їхнє життя.

Усуваються від спадкування на підставі закону також особи:

які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування;

батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав;

батьки після дитини, якщо вони ухилялися від обов’язку щодо її утримання;

кожен з подружжя, якщо шлюб між ними є недійсним або визнаний таким за рішенням суду.

Усунення дітей спадкодавців від права на спадщину

Крім перерахованого вище, Сімейним кодексом встановлений обов’язок повнолітніх дітей утримувати своїх батьків, які є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги, мають тяжкі хвороби, інвалідність або є безпомічними.

Відповідно до законодавства, за рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. Зазначається, що вимога про усунення від права на спадкування за законом особи може бути пред’явлена лише після смерті спадкодавця.

Суд при вирішенні такої справи повинен встановити як факт ухилення особи від надання спадкодавцеві допомоги, так і факт перебування спадкодавця в безпорадному стані через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво та потребу спадкодавця в допомозі цієї особи.

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