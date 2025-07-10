Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Черги спадкоємців — чи є серед них місце для невістки

Черги спадкоємців — чи є серед них місце для невістки

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 07:15
Спадщина у 2025 році — у якій черзі знаходиться невістка та що їй належить
Жінка тримається за голову. Фото: Pexels

Якщо людина помирає та не лишає по собі заповіту, її майно переходить до родичів за законом у певній черговості. Спадкоємцями можуть бути близькі родичі, усиновлені або ті, хто проживав зі спадкодавцем однією сім'єю щонайменше п’ять років.

Про те, в якій черзі спадкоємців перебуває невістка та чи зможе вона отримати майно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

В якій черзі спадкоємців перебуває невістка

Згідно з Цивільним кодексом України, спадкоємці поділяються на п’ять черг:

  1. Перша черга: діти, батьки, чоловік або дружина померлого.
  2. Друга черга: брати, сестри, бабусі, дідусі.
  3. Третя черга: дядьки й тітки.
  4. Четверта черга: ті, хто жив з померлим однією родиною не менше п’яти років.
  5. П’ята черга: інші родичі до шостого ступеня споріднення та утриманці.

Невістка за законом не входить до переліку спадкоємців, якщо немає заповіту. Вона не належить до першої черги, де майно переходить найближчим родичам. 

В яких випадках невістка має право на спадщину

Є два винятки, коли невістка може отримати спадщину:

  1. Якщо її ім’я згадали в заповіті.
  2. Якщо вона проживала зі спадкодавцем не менше п’яти років як член родини (четверта черга).

При цьому, коли мова йде про спадкування за законом, невістка отримає майно лише, якщо немає спадкоємців попередніх черг або всі вони відмовились від прийняття спадщини. Суд також може дати право на спадщину людям, які довго доглядали за померлим чи допомагали йому.

Отже, невістка не має автоматичного права на спадщину від свекрухи, але може розраховувати на майно, якщо була близькою людиною і жила разом з нею, була внесена у заповіт або доглядала за матір'ю чоловіка (за рішенням суду).

Раніше ми писали, що для більшості українців житло є найціннішим активом. Проте за певних обставин його можуть вилучити, навіть якщо це єдина квартира і вона записана не на самого боржника.

Також ми розповідали, що після смерті дідуся чи бабусі часто залишається нерухомість — квартира, будинок або земельна ділянка. На таку спадщину можуть претендувати різні родичі. Однак онуки не завжди мають гарантоване право на спадщину.

родина документи спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації