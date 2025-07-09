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Головна Економіка Борги чоловіка — чи може дружина через це втратити квартиру

Борги чоловіка — чи може дружина через це втратити квартиру

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 07:15
Оформлена на дружину нерухомість — чи можуть забрати житло за борги у 2025
Пара спілкується з юристом. Фото: Pexels

Для багатьох українців квартира — це найцінніше майно. Але за певних обставин її можуть забрати, навіть якщо це єдине житло й оформлене воно не на самого боржника. 

Про те, чи можуть відібрати житло, яке оформлене на дружину боржника, зазначається в законі України "Про виконавче провадження".

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Як намагаються уникнути вилучення житла

Щоб уберегти квартиру, боржники часто переоформлюють її на родичів — дарують чи "продають" дружині або матері. Але такі угоди легко оскаржити в суді, якщо доведуть, що це було зроблено для уникнення сплати боргів. 

Зазвичай це стосується договорів дарування. Якщо суд визнає їх фіктивними, угоду скасують, а майно можуть конфіскувати.

За які борги можуть відібрати житло

Якщо борг за комуналку чи податки перевищує 160 тисяч гривень (це 20 мінімальних зарплат у 2025 році), квартиру можуть продати через електронні торги. Також кредитори, зокрема банки, можуть подати до суду.

Якщо суд вирішить на їхню користь і на рахунках людини коштів не достатньо, майно боржника арештовують і продають. Однак, якщо у квартирі зареєстровані діти або люди з інвалідністю, для вилучення житла потрібне окреме рішення суду або дозвіл від органів опіки.

Що буде з нерухомістю, оформленою на дружину

Навіть якщо житло записане на дружину, але куплене вже після весілля, воно вважається спільною власністю. У такому разі виконавча служба може подати до суду, щоб продати цю квартиру. Частину отриманих коштів обов’язково повертають дружині як її частку. Проте процес непростий: 

  • потрібне рішення суду;
  • проводиться електронний аукціон;
  • виплачується компенсація частини вартості дружині. 

Окрім того, дружина має право оскаржити продаж, якщо вважає, що ціну занизили. 

Раніше ми писали, що у деяких громадян України виникають фінансові труднощі, через які вони не спроможні повністю розрахуватися з боргами. У такій ситуації постає важливе питання — якими будуть дії виконавчої служби та яке майно може потрапити під арешт або бути вилученим.

Також ми розповідали, що тема фінансової підтримки в шлюбних стосунках ніколи не втрачали своєї актуальності. Зокрема, чи зобов’язаний чоловік забезпечувати дружину матеріально, зважаючи на те, що сьогодні в родинах все частіше говорять про рівноправ'я.

нерухомість боржники борги майно дружина квартира
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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