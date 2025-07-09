Оформленная на жену недвижимость — могут ли забрать жилье за долги в 2025 году

Пара общается с юристом. Фото: Pexels

Для многих украинцев квартира — это самое ценное имущество. Но при определенных обстоятельствах ее могут забрать, даже если это единственное жилье и оформлено оно не на самого должника.

О том, могут ли отобрать жилье, которое оформлено на жену должника, говорится в законе Украины "Об исполнительном производстве".

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Как пытаются избежать изъятия жилья

Чтобы уберечь квартиру, должники часто переоформляют ее на родственников — дарят или "продают" жене или матери. Но такие сделки легко оспорить в суде, если докажут, что это было сделано во избежание уплаты долгов.

Обычно это касается договоров дарения. Если суд признает их фиктивными, сделку отменят, а имущество могут конфисковать.

За какие долги могут отобрать жилье

Если долг за коммуналку или налоги превышает 160 тысяч гривен (это 20 минимальных зарплат в 2025 году), квартиру могут продать через электронные торги. Также кредиторы, в частности банки, могут подать в суд.

Если суд решит в их пользу и на счетах человека средств не достаточно, имущество должника арестовывают и продают. Однако, если в квартире зарегистрированы дети или люди с инвалидностью, для изъятия жилья требуется отдельное решение суда или разрешение от органов опеки.

Что будет с недвижимостью, оформленной на жену

Даже если жилье записано на жену, но куплено уже после свадьбы, оно считается совместной собственностью. В таком случае исполнительная служба может подать в суд, чтобы продать эту квартиру. Часть полученных средств обязательно возвращают жене как ее долю. Однако процесс непростой:

нужно решение суда;

проводится электронный аукцион;

выплачивается компенсация части стоимости жене.

Кроме того, жена имеет право обжаловать продажу, если считает, что цену занизили.

Ранее мы писали, что у некоторых граждан Украины возникают финансовые трудности, из-за которых они не способны полностью рассчитаться с долгами. В такой ситуации встает важный вопрос — какими будут действия исполнительной службы и какое имущество может попасть под арест или быть изъятым.

Также мы рассказывали, что тема финансовой поддержки в брачных отношениях никогда не теряли своей актуальности. В частности, обязан ли муж обеспечивать жену материально, несмотря на то, что сегодня в семьях все чаще говорят о равноправии.