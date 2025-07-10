Наследство в 2025 году — в какой очереди находится невестка и что ей принадлежит

Женщина держится за голову. Фото: Pexels

Если человек умирает и не оставляет после себя завещания, его имущество переходит к родственникам по закону в определенной очередности. Наследниками могут быть близкие родственники, усыновленные или те, кто проживал с наследодателем одной семьей не менее пяти лет.

О том, в какой очереди наследников находится невестка и сможет ли она получить имущество, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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В какой очереди наследников находится невестка

Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследники делятся на пять очередей:

Первая очередь: дети, родители, муж или жена умершего. Вторая очередь: братья, сестры, бабушки, дедушки. Третья очередь: дяди и тети. Четвертая очередь: те, кто жил с умершим одной семьей не менее пяти лет. Пятая очередь: другие родственники до шестой степени родства и иждивенцы.

Невестка по закону не входит в перечень наследников, если нет завещания. Она не относится к первой очереди, где имущество переходит ближайшим родственникам.

В каких случаях невестка имеет право на наследство

Есть два исключения, когда невестка может получить наследство:

Если ее имя упомянули в завещании. Если она проживала с наследодателем не менее пяти лет как член семьи (четвертая очередь).

При этом, когда речь идет о наследовании по закону, невестка получит имущество только, если нет наследников предыдущих очередей или все они отказались от принятия наследства. Суд также может дать право на наследство людям, которые долго ухаживали за умершим или помогали ему.

Итак, невестка не имеет автоматического права на наследство от свекрови, но может рассчитывать на имущество, если была близким человеком и жила вместе с ней, была внесена в завещание или ухаживала за матерью мужа (по решению суда).

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