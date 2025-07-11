Устранение от права на наследование — кому грозит и что нужно знать

Мужчина и женщина изучают документ. Фото: Freepik

Право на наследство кажется незыблемым, особенно когда речь идет о ближайших родственниках. Однако украинское законодательство предусматривает ряд исключений, при которых лицо может быть отстранено от права на наследование.

Об устранении от права на наследство рассказала адвокат Олеся Гродовская.

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Отстранение от права на наследование наследников по закону и по завещанию возможно исключительно на основании решения суда, отметила юрист.

Основанием для лишения права на наследование является умышленное лишение жизни наследодателя или любого из возможных наследников или совершение покушения на их жизнь.

Устраняются от наследования на основании закона также лица:

которые умышленно препятствовали наследодателю составить завещание, внести изменения или отменить завещание и этим способствовали возникновению права на наследование;

родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав;

родители после ребенка, если они уклонялись от обязанности по его содержанию;

каждый из супругов, если брак между ними является недействительным или признан таковым по решению суда.

Устранение детей наследодателей от права на наследство

Кроме вышеперечисленного, Семейным кодексом установлена обязанность совершеннолетних детей содержать своих родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи, имеют тяжелые болезни, инвалидность или являются беспомощными.

В соответствии с законодательством, по решению суда лицо может быть отстранено от права на наследование по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии. Отмечается, что требование об устранении от права на наследование по закону лица может быть предъявлено только после смерти наследодателя.

Суд при решении такого дела должен установить как факт уклонения лица от предоставления наследодателю помощи, так и факт пребывания наследодателя в беспомощном состоянии из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья и потребность наследодателя в помощи этого лица.

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