Спадщина в Україні — як ділять майно людини, яка мала кілка шлюбів

Дівчина переглядає документ. Фото: Freepik

Після смерті людини її майно може перейти до найближчих родичів — це діти, батьки та офіційний чоловік або дружина. Вони належать до першої черги спадкоємців. Але часто виникає питання, хто отримає спадщину, якщо померлий був одружений кілька разів.

Про те, як ділиться спадщина людини, яка мала кілька шлюбів, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чи має право на частку спадщини колишня дружина

Все залежить від того, чи був шлюб дійсним на момент смерті. Якщо подружжя розлучилося хоча б за день до смерті одного з них, той, хто залишився в живих, уже не має права на спадок.

Згідно з Цивільним кодексом України, у спадщину може вступити лише та особа, яка перебувала з померлим у зареєстрованому шлюбі на момент смерті. Цивільне проживання разом або союз, укладений лише в церкві, не дають права успадковувати майно в першій черзі.

Також важливо пам’ятати про спільне майно. Якщо подружжя нажило його разом під час шлюбу, то після смерті одного з них половина майна залишається за живим як за співвласником. А друга половина ділиться між спадкоємцями — серед них буде й офіційний чоловік або дружина.

Як оформити спадщину у 2025 році

Щоб вступити у спадщину, потрібно звернутися до нотаріуса за місцем реєстрації померлого або де знаходиться майно. Необхідно подати:

заяву про прийняття спадщини;

паспорт та ідентифікаційний код;

документи на майно, яке переходить у спадщину;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, народження тощо).

Якщо ви — спадкоємець першої черги (дитина, батько, мати або подружжя померлого), податок на спадщину платити не потрібно. А от для інших спадкоємців, навіть якщо є заповіт, передбачено обов’язкову сплату податку.

Права дітей та батьків на спадщину

Усі діти померлого мають право на спадок — незалежно від того, чи вони народжені в шлюбі, поза ним, усиновлені чи народилися протягом 10 місяців після смерті батька. Батьки померлого також мають право на спадщину, якщо не були позбавлені батьківських прав.

Натомість колишні чоловік або дружина не можуть претендувати на спадщину, якщо на момент смерті не були в зареєстрованому шлюбі з померлим. Водночас діти з попереднього шлюбу залишаються повноцінними спадкоємцями.

Раніше ми писали, що хоча право на спадщину зазвичай вважається гарантованим, особливо для родичів першого кола, українське законодавство передбачає певні випадки, коли людину можуть позбавити можливості успадкувати майно.

Також ми розповідали, що у разі смерті людини без залишеного заповіту її майно розподіляється між родичами відповідно до встановленої законом черги. До кола спадкоємців належать найближчі родичі, усиновлені особи, а також ті, хто мешкав із померлим в одній сім’ї щонайменше п’ять років.