Наследство в Украине — как делят имущество человека, который имел несколько браков

Девушка просматривает документ. Фото: Freepik

После смерти человека его имущество может перейти к ближайшим родственникам — это дети, родители и официальный супруг или супруга. Они относятся к первой очереди наследников. Но часто возникает вопрос, кто получит наследство, если умерший был женат несколько раз.

О том, как делится наследство человека, который имел несколько браков, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Все зависит от того, был ли брак действительным на момент смерти. Если супруги развелись хотя бы за день до смерти одного из них, оставшийся в живых уже не имеет права на наследство.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, в наследство может вступить только то лицо, которое находилось с умершим в зарегистрированном браке на момент смерти. Гражданское проживание вместе или союз, заключенный только в церкви, не дают права наследовать имущество в первой очереди.

Также важно помнить о совместном имуществе. Если супруги нажили его вместе во время брака, то после смерти одного из них половина имущества остается за живым как за совладельцем. А вторая половина делится между наследниками — среди них будет и официальный супруг или супруга.

Как оформить наследство в 2025 году

Чтобы вступить в наследство, нужно обратиться к нотариусу по месту регистрации умершего или где находится имущество. Необходимо подать:

заявление о принятии наследства;

паспорт и идентификационный код;

документы на имущество, которое переходит по наследству;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке, рождении и т.д.).

Если вы — наследник первой очереди (ребенок, отец, мать или супруги умершего), налог на наследство платить не нужно. А вот для других наследников, даже если есть завещание, предусмотрена обязательная уплата налога.

Права детей и родителей на наследство

Все дети умершего имеют право на наследство — независимо от того, рождены ли они в браке, вне его, усыновлены или родились в течение 10 месяцев после смерти отца. Родители умершего также имеют право на наследство, если не были лишены родительских прав.

Зато бывшие муж или жена не могут претендовать на наследство, если на момент смерти не были в зарегистрированном браке с умершим. В то же время дети из предыдущего брака остаются полноценными наследниками.

Ранее мы писали, что хотя право на наследство обычно считается гарантированным, особенно для родственников первого круга, украинское законодательство предусматривает определенные случаи, когда человека могут лишить возможности унаследовать имущество.

Также мы рассказывали, что в случае смерти человека без оставленного завещания его имущество распределяется между родственниками в соответствии с установленной законом очереди. К кругу наследников относятся ближайшие родственники, усыновленные лица, а также те, кто жил с умершим в одной семье не менее пяти лет.