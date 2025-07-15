Спадщина в Україні — в яких випадках майно забирає держава

Людина відкриває Цивільний кодекс. Фото: УНІАН

Навіть під час воєнного стану питання спадщини залишаються актуальними. Зазвичай на майно, особливо нерухомість, претендує одна або кілька осіб. Але іноді трапляється так, що спадщину нікому приймати.

Про те, коли спадщина переходить до держави, пояснили фахівці сайту "Безоплатної правничої допомоги".

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Що відбувається зі спадщиною, яку нікому прийняти

В Цивільному кодексі України є поняття "відумерла спадщина" — це майно, яке після смерті власника ніхто не прийняв. Якщо немає спадкоємців за законом чи за заповітом або всі відмовились від спадщини, місцева влада за місцем розташування майна має звернутися до суду, щоб визнати цю спадщину відумерлою.

"Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно — за його місцезнаходженням", — пояснила заступниця начальника відділу безоплатної правової допомоги Охтирського місцевого центру з надання БВПД Марина Гаранжа.

Якщо у спадщині є рухоме майно (наприклад, меблі або техніка), воно разом із нерухомістю переходить у власність територіальної громади.

Хто може звернутись до суду для визнання спадщини відумерлою

Звернутися до суду, щоб визнати спадщину відумерлою, можуть:

кредитори померлого;

місцева влада, де знаходиться майно;

сусіди, якщо йдеться про сільськогосподарську землю.

"Особи, які мають право подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на одержання інформації зі Спадкового реєстру про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про право на спадщину", — зазначає юристка.

Подання заяви до суду можливе не раніше, ніж через рік після смерті власника.

Поки спадщина не визнана відумерлою, майно перебуває під охороною, щоб його не пошкодили та не вивезли. Це робиться для захисту інтересів можливих спадкоємців, кредиторів або інших зацікавлених осіб.

Раніше ми писали, що після того, як людина помирає, її майно може перейти у власність найближчих членів родини — дітей, батьків або офіційного подружжя. Саме ці особи вважаються спадкоємцями першої черги. Проте часто виникає питання, кому дістанеться спадщина, якщо померлий мав кілька шлюбів.

Також ми розповідали, що процедура прийняття спадщини в Україні регулюється нормами Цивільного кодексу. Відповідно до чинного законодавства, спадкоємцю надається шість місяців з дати смерті спадкодавця для того, щоб звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття майна у спадок.