Наследство в Украине — в каких случаях имущество забирает государство

Человек открывает Гражданский кодекс. Фото: УНИАН

Даже во время военного положения вопросы наследства остаются актуальными. Обычно на имущество, особенно недвижимость, претендует один или несколько человек. Но иногда случается так, что наследство некому принимать.

О том, когда наследство переходит к государству, объяснили специалисты сайта "Безоплатной правовой помощи".

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Что происходит с наследством, которое некому принять

В Гражданском кодексе Украины есть понятие "выморочное наследство" — это имущество, которое после смерти владельца никто не принял. Если нет наследников по закону или по завещанию, или все отказались от наследства, местные власти по месту нахождения имущества должны обратиться в суд, чтобы признать это наследство выморочным.

"Наследство, признанное судом выморочным, переходит в собственность территориальной общины по месту открытия наследства, а недвижимое имущество — по его местонахождению", — пояснила заместитель начальника отдела бесплатной правовой помощи Ахтырского местного центра по предоставлению БВПП Марина Гаранжа.

Если в наследстве есть движимое имущество (например, мебель или техника), оно вместе с недвижимостью переходит в собственность территориальной общины.

Кто может обратиться в суд для признания наследства выморочным

Обратиться в суд, чтобы признать наследство выморочным, могут:

кредиторы умершего;

местные власти, где находится имущество;

соседи, если речь идет о сельскохозяйственной земле.

"Лица, имеющие право подавать заявление о признании наследства выморочным, имеют право на получение информации из Наследственного реестра о заведенном наследственном деле и выданном свидетельстве о праве на наследство", — отмечает юрист.

Подача заявления в суд возможна не ранее, чем через год после смерти владельца.

Пока наследство не признано выморочным, имущество находится под охраной, чтобы его не повредили и не вывезли. Это делается для защиты интересов возможных наследников, кредиторов или других заинтересованных лиц.

Ранее мы писали, что после того, как человек умирает, его имущество может перейти в собственность ближайших членов семьи — детей, родителей или официальных супругов. Именно эти лица считаются наследниками первой очереди. Однако часто возникает вопрос, кому достанется наследство, если умерший имел несколько браков.

Также мы рассказывали, что процедура принятия наследства в Украине регулируется нормами Гражданского кодекса. Согласно действующему законодательству, наследнику предоставляется шесть месяцев с даты смерти наследодателя для того, чтобы обратиться к нотариусу с заявлением о принятии имущества в наследство.