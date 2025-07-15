Наследство в Украине — в каких случаях имущество забирает государство

Наследство в 2025 — почему имущество может достаться государству
Даже во время военного положения вопросы наследства остаются актуальными. Обычно на имущество, особенно недвижимость, претендует один или несколько человек. Но иногда случается так, что наследство некому принимать.
О том, когда наследство переходит к государству, объяснили специалисты сайта "Безоплатной правовой помощи".
Что происходит с наследством, которое некому принять
В Гражданском кодексе Украины есть понятие "выморочное наследство" — это имущество, которое после смерти владельца никто не принял. Если нет наследников по закону или по завещанию, или все отказались от наследства, местные власти по месту нахождения имущества должны обратиться в суд, чтобы признать это наследство выморочным.
"Наследство, признанное судом выморочным, переходит в собственность территориальной общины по месту открытия наследства, а недвижимое имущество — по его местонахождению", — пояснила заместитель начальника отдела бесплатной правовой помощи Ахтырского местного центра по предоставлению БВПП Марина Гаранжа.
Если в наследстве есть движимое имущество (например, мебель или техника), оно вместе с недвижимостью переходит в собственность территориальной общины.
Кто может обратиться в суд для признания наследства выморочным
Обратиться в суд, чтобы признать наследство выморочным, могут:
- кредиторы умершего;
- местные власти, где находится имущество;
- соседи, если речь идет о сельскохозяйственной земле.
"Лица, имеющие право подавать заявление о признании наследства выморочным, имеют право на получение информации из Наследственного реестра о заведенном наследственном деле и выданном свидетельстве о праве на наследство", — отмечает юрист.
Подача заявления в суд возможна не ранее, чем через год после смерти владельца.
Пока наследство не признано выморочным, имущество находится под охраной, чтобы его не повредили и не вывезли. Это делается для защиты интересов возможных наследников, кредиторов или других заинтересованных лиц.
Ранее мы писали, что после того, как человек умирает, его имущество может перейти в собственность ближайших членов семьи — детей, родителей или официальных супругов. Именно эти лица считаются наследниками первой очереди. Однако часто возникает вопрос, кому достанется наследство, если умерший имел несколько браков.
Также мы рассказывали, что процедура принятия наследства в Украине регулируется нормами Гражданского кодекса. Согласно действующему законодательству, наследнику предоставляется шесть месяцев с даты смерти наследодателя для того, чтобы обратиться к нотариусу с заявлением о принятии имущества в наследство.
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