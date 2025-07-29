Дарственная, завещание или договор содержания — какие преимущества и риски имеет каждый документ

Человек планирует подписать документ. Фото: Freepik

Все больше украинцев задумываются, как правильно передать свое имущество другим — подарить, завещать или заключить договор пожизненного содержания. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и потенциальные риски.

О том, в чем заключаются особенности каждого способа, объяснили на сайте Заречного районного суда.

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Почему наследственные дела часто попадают в суд

По словам юристов, наследственные споры занимают значительную долю в работе украинских судов. Это связано со сложными процедурами оформления из-за нюансов законодательства, а также с низким уровнем правовой осведомленности граждан, которые часто не знают, как правильно подготовить документы.

Как украинцы могут передать свое имущество другому лицу

Перед принятием решения стоит проконсультироваться со специалистом, ведь оспорить такие сделки сложно — нотариусы проверяют дееспособность сторон перед подписанием. Кроме того, каждый вариант имеет свои особенности:

Дарение

После заключения договора дарения дополнительных расходов нет, но есть риск, что владелец, передав имущество, может остаться без жилья, если отношения с одаренным испортятся.

Завещание

Завещание можно изменить или отменить в любой момент. Это удобно, но иногда становится причиной конфликтов между наследниками. Есть и расходы — завещатель платит за нотариальное удостоверение, а наследники за оформление права собственности.

Договор пожизненного содержания

Имущество переходит другому лицу только после смерти владельца, но есть риск, что получатель ухода может расторгнуть договор, и тогда смотритель потеряет вложенные средства, которые часто невозможно вернуть даже через суд.

Какой способ передачи имущества выбрать украинцам

В комментарии для Новини.LIVE управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис объяснил, что когда между родственниками есть доверие, особенно в военное время и при риске потери имущества, удобнее всего оформить дарственную.

"Если же между родственниками нет доверительных отношений, то лучше оформить договор пожизненного содержания. Но с юридически зафиксированными требованиями с обеих сторон. К примеру, кто платит коммуналку, лечение и так далее", — добавил юрист.

Завещание же станет оптимальным вариантом для тех, кто хочет четко определить распределение имущества и уменьшить вероятность споров между наследниками.

Ранее мы писали, что порой наследство представляют как недвижимость или ценности от умершего родственника, однако оно может включать и долги. К тому же не все права и обязательства переходят наследникам.

Также мы рассказывали, что полномасштабная война РФ против Украины в корне изменила жизнь граждан: часть выехала за границу, перевезла бизнес или получила имущество за пределами страны. Это повлияло и на процедуру оформления и налогообложения наследства.