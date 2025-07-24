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Головна Економіка Оподаткування спадку — скільки відсотків потрібно віддати у 2025

Оподаткування спадку — скільки відсотків потрібно віддати у 2025

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 07:15
Державна частка спадщини — скільки податків потрібно заплатити у 2025
Дівчина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Повномасштабна війна Росії проти України змінила життя багатьох українців. Частина людей виїхала за кордон, хтось перемістив бізнес, з’явилося майно за межами країни. Це впливає й на оформлення спадщини, зокрема — на те, як вона оподатковується.

Про те, як оподатковується спадщина та що варто враховувати українцям у 2025 році, пояснили в Центрі надання адміністративних послуг Зеленопідської територіальної громади.

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Які податки повинні заплатити спадкоємці у 2025 році

Спадкування — це передача майна померлої людини її родичам чи іншим особам. В Україні спадщину можна отримати за заповітом або за законом (тобто автоматично, якщо заповіту немає).

Окремого податку на спадщину в Україні немає, але вона підпадає під умови податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Ставка залежить від ступеня родинного зв’язку і резидентства — тобто, чи живе особа в Україні постійно. Загалом правила такі:

  1. 0% податку — якщо спадщину отримують найближчі родичі: діти (в тому числі усиновлені), подружжя, батьки, рідні брати та сестри, дідусі та бабусі.
  2. 5% податку — якщо між спадкоємцем і померлим немає близького родинного зв’язку.
  3. 18% податку — якщо хтось зі сторін (спадкоємець або спадкодавець) не є податковим резидентом України. Це стосується навіть родичів.

Чи потрібно декларувати майно отримане у спадщину

Якщо спадкоємець платить 5% або 18% ПДФО — він обов’язково має подати річну декларацію про доходи. Якщо ж спадщина підпадає під 0% і немає інших причин подавати декларацію — звітувати не потрібно.

На спадщину також може нараховуватися військовий збір — 1,5%. Але його не потрібно платити, якщо спадщина обкладається за нульовою ставкою ПДФО.

Раніше ми писали, щоб успадкувати майно родича, слід звернутися до нотаріуса протягом шести місяців з дня його смерті, подавши заяву про прийняття спадщини.

Також ми розповідали, що подарунки в Україні можуть оподаткувати — усе залежить від їх вартості. Якщо вони не перевищують визначений законом ліміт, платити не доведеться.

податки гроші спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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