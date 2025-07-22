Податок на подарунки — скільки доведеться витратити українцям у 2025

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Нерухомі активи, отримані як подарунок, підлягають оподаткуванню за нормами українського законодавства. Водночас обов’язок сплати податків залежить від вартості врученого предмету. Якщо сума не перевищує встановлений ліміт, то поповнювати державний бюджет не потрібно.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка сума подарунку не оподатковується в Україні.

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Які подарунки не підлягають оподаткуванню

Подарунком може стати будь-яке майно, нематеріальні активи, грошові кошти, послуги чи пільги, які фізична особа отримала безплатно чи за ціною, нижчою від мінімальної ринкової. Згідно зі статтею 165 Податкового кодексу, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включають:

"Вартість дарунків (а також призів переможцям і призерам спортивних змагань) — у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі".

Виходить, якщо вартість подарунку не перевищує 2 000 грн (станом на 2025 рік), то українцям не потрібно сплачувати податки. У протилежному випадку доведеться оподаткувати надлишок (суму, яка виходить за межі ліміту) як додаткове благо.

Ставки податку для подарунків

Існує три варіанти оподаткування залежно від індивідуальних обставин платника:

ставка 0% — дарування здійснили родичі 1 чи 2 ступеня споріднення (діти, чоловік/дружина, батьки, рідні брати/сестри, дідусь/бабуся з обох ліній);

ставка 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору — майно надійшло від осіб, які не входять у перелік родичів 1 чи 2 ступеня споріднення;

ставка 18% ПДФО та 5% військового збору — подарунок отриманий від нерезидентів України.

Що стосується грошового подарунку, то правило перевищення 25% мінімальної заробітної плати не працює. Українцям потрібно оподаткувати всю одержану суму за загальними правилами (5% ПДФО та 5% ВЗ), якщо її надав не близький родич.

Інформацію про подарунок необхідно вказати в річній податковій декларації, яку фізичні особи надсилають в контролюючий орган до 1 травня року, наступного за звітним. А поповнити держбюджет потрібно до 1 серпня. На практиці Державна податкова служба рідко відслідковує осіб, які нехтують своїм обов’язком, бо суми несплати мізерні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, оформлення спадщини у 2025 році в Україні вимагає врахування податків. Близькі родичі їх не платять, для інших осіб ставка дорівнює до 6,5%. Обов’язкова оцінка майна визначає суму платежів і допомагає уникнути конфліктів.

Також ми писали, що грошовий подарунок на весілля залежить від індивідуальних обставин і матеріальних можливостей. Колеги дають в середньому до 1000 грн, далекі родичі та знайомі — до 2 000 грн, найближчі родичі — від 3 000 грн, а хороші друзі — від 1 500 грн.