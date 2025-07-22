Налог на подарки — сколько придется потратить украинцам в 2025 году

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Недвижимые активы, полученные в качестве подарка, подлежат налогообложению по нормам украинского законодательства. При этом обязанность уплаты налогов зависит от стоимости врученного предмета. Если сумма не превышает установленный лимит, то пополнять государственный бюджет не нужно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая сумма подарка не облагается налогом в Украине.

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Какие подарки не подлежат налогообложению

Подарком может стать любое имущество, нематериальные активы, денежные средства, услуги или льготы, которые физическое лицо получило бесплатно или по цене ниже минимальной рыночной. Согласно статье 165 Налогового кодекса, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход не включают:

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"Стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных соревнований) — в части, не превышающей 25% одной минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года, за исключением денежных выплат в любой сумме".

Получается, если стоимость подарка не превышает 2 000 грн (по состоянию на 2025 год), то украинцам не нужно платить налоги. В противном случае придется обложить ПДФО и военным сбором излишек (сумму, выходящую за пределы лимита) как дополнительное благо.

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Ставки налога для подарков

Существует три варианта налогообложения в зависимости от индивидуальных обстоятельств плательщика:

ставка 0% — дарение осуществили родственники 1 или 2 степени родства (дети, муж/жена, родители, родные братья/сестры, дедушка/бабушка по обеим линиям);

ставка 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора — имущество поступило от лиц, которые не входят в перечень родственников 1 или 2 степени родства;

ставка 18% НДФЛ и 5% военного сбора — подарок получен от нерезидентов Украины.

Что касается денежного подарка, то правило превышения 25% минимальной заработной платы не работает. Украинцам нужно обложить всю полученную сумму по общим правилам (5% НДФЛ и 5% ВС), если ее предоставил не близкий родственник.

Информацию о подарке необходимо указать в годовой налоговой декларации, которую физические лица направляют в контролирующий орган до 1 мая года, следующего за отчетным. А пополнить госбюджет нужно до 1 августа. На практике Государственная налоговая служба редко отслеживает лиц, которые пренебрегают своей обязанностью, ведь суммы неуплаты мизерные.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, оформление наследства в 2025 году в Украине требует учета налогов. Близкие родственники их не платят, для других лиц ставка равна до 6,5%. Обязательная оценка имущества определяет сумму платежей и помогает избежать конфликтов.

Также мы писали, что денежный подарок на свадьбу зависит от индивидуальных обстоятельств и материальных возможностей. Коллеги дают в среднем до 1000 грн, дальние родственники и знакомые — до 2 000 грн, ближайшие родственники — от 3 000 грн, а хорошие друзья — от 1 500 грн.