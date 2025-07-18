Грошові перекази між партнерами — хто з українців має платити податки і скільки

Банківська картка. Фото: Pexels

Проживаючи в цивільному шлюбі, може гостро постати питання оподаткування грошових переказів між партнерами. Вести спільний бюджет буде непросто, оскільки доведеться регулярно виконувати фінансові зобов’язання, що знають далеко не всі українці.

Про це розповів адвокат Богдан Янків у власному блозі.

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Оподаткування переказів у цивільному шлюбі

Згідно з листом Державної податкової служби від 13.06.2025 №642/2/99-00-24-01-02-02, грошові перекази між банківськими картками партнерів вважаються доходом, який підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Тобто українці в цивільному шлюбі повинні сплачувати (безпосередньо отримувачі коштів):

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

"Стаття 174 ПКУ встановлює, що подарунки від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за ставкою 0%. Однак пункт 14.1.263 ПКУ чітко визначає, що членами сім’ї першого ступеня споріднення вважаються чоловік або дружина — тобто особи, які перебувають у зареєстрованому шлюбі", — зауважив фахівець.

Виходить, з кожних 100 грн переказу потрібно сплатити 23 грн податку. Це стосується всіх фінансових операцій, які: не потрібно повертати, здійснюють на регулярній основі чи одноразово, є подарунками за своїм призначенням.

Що загрожує за ухилення від податків

Єдиний спосіб уникнути обов’язкового оподаткування грошових переказів — зареєструвати офіційний шлюб. Тоді не доведеться подавати декларації та витрачати кошти з сімейного бюджету на поповнення державного. Водночас пари часто ризикують, вдаючись до приховування доходів.

"Деякі пари намагаються уникнути оподаткування переказів, не декларуючи отримані кошти. Однак сучасні системи банківського моніторингу та податкового контролю роблять такі спроби вкрай ризикованими та економічно невигідними", — констатував Богдан Янків.

За порушення вимог загрожують фінансові санкції, зокрема:

несвоєчасне подання декларацій — штраф від 170 до 850 грн (стаття 164 Кодексу про адміністративні правопорушення);

несплата податків — пеня 120% річних від суми заборгованості, донарахування.

Зауважимо, відповідальність у цивільному шлюбі ляже на отримувача коштів, а не відправника. Щоб врятуватися від санкцій, доведеться постійно оформлювати позики з документальним підтвердженням зобов’язання повернути суму.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році ПриватБанк встановив ліміт на суми переказів для громадян. Обмеження — до 1 млн гривень або 350 переказів на місяць між картками. Волонтери можуть подати документи для збільшення цього ліміту.

Також ми писали, що ФОПи можуть постраждати в липні у разі невчасного виконання податкового зобов’язання. Підприємців штрафують за несплату ПДФО, військового збору, єдиного соціального, єдиного податку тощо.