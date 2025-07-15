ФОПи мають сплатити податки у липні — скільки залишилося часу та які суми

Калькулятор на телефоні. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно подавати звіти до контролюючих органів і сплачувати податки. Інакше загрожують штрафні санкції, пеня і навіть примусове стягнення коштів з банківського рахунку. Потрібно слідкувати за граничними датами, які настають щомісяця.

Про це йдеться на сайті Державної податкової служби.

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Що мають зробити ФОПи у липні

Залишилося мало часу, аби покрити податкові зобов’язання в липні 2025 року. До 18 числа ФОПи мають поповнити державний бюджет такими сумами:

ФОП 1 група — єдиний податок у розмірі 302,80 грн;

ФОП 2 група — єдиний податок у розмірі 1 600 грн;

ФОП 1 та 2 групи — військовий збір у розмірі 800 грн.

Водночас деякі підприємці звільнені від сплати. Пільга поширюється на мобілізованих представників бізнесу і ФОПів, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях, у зонах активних бойових дій, на територіях можливих бойових дій.

До 21 липня потрібно заплатити єдиний соціальний внесок за 2-й квартал 2025 року в розмірі 5 280 грн. А роботодавці (крім гірничих підприємств) мають внести кошти за найманих працівників у розмірі 1 760 грн за червень.

Плюс до 21 липня ФОПи з найманими співробітниками повинні надати контролюючому органу податковий розрахунок — Додаток 1 по ЄСВ та 4ДФ за червень 2025 року (форма F0500110).

Що стосується ФОПів 3-ї групи спрощеної системи, то вони мають час до 11 серпня, аби відзвітувати за півріччя (форма декларації F0103309), до 19 серпня — заплатити єдиний податок у розмірі 5% від доходу і військовий збір 1%.

Кого звільнили від сплати податків

Мобілізованих підприємців, у тому числі контрактників, звільнили від податкового зобов’язання та звітування на період служби. Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в ефірі Вечір.LIVE, як працюватиме нововведення.

"По-перше, тепер не потрібно подавати заяву. Податкова сама має доступ до реєстрів військовозобов’язаних, бачить, що цей ФОП був призваний, і автоматично застосовує відповідну пільгу", — пояснив він.

Не потрібно додатково звертатися із заявою, хіба що відомості про мобілізацію відсутні в реєстрі. Тоді доведеться самостійно зібрати документи та надати їх контролюючому органу. Як уточнив політик, зміни запровадили через численні скарги військових на складну процедуру та відсутність пільги для контрактників.

"Військові були абсолютно праві, бо, з одного боку, ми звільняли фізичну особу-підприємця, військового, який був призваний на службу, від оподаткування, з іншого — робили складну процедуру", — констатував Гетманцев.

Зауважимо, передбачається списання всіх боргів, нарахованих у період виконання службових обов’язків. А ФОПів, яким анулювали статус платника єдиного податку через заборгованість, повернуть його автоматично.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким надавачам соціальних послуг в Україні дозволять не сплачувати податок на додану вартість з 1 серпня 2025 року. Завдяки змінам передбачається зменшення бюрократії та зростання обсягу підтримки населення.

Також ми писали, що мобілізованих ФОПів звільнили від сплати єдиного податку, єдиного соціального внеску за себе, військового збору і податку на доходи фізичних осіб. Це стосується підприємців, які вступили на службу за контрактом.