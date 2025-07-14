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Головна Економіка Пільги для військових-ФОПів — Гетманцев роз'яснив алгоритм

Пільги для військових-ФОПів — Гетманцев роз'яснив алгоритм

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 19:10
Податкові пільги для військових-ФОПів — Гетманцев пояснив, кому спишуть борги
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Фізичних осіб-підприємців, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільнили від сплати податків і подання звітності на час служби. Відповідні зміни до Податкового кодексу вже набрали чинності.

Про те, як працюватимуть нововведення та кому мають списати податковий борг, розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE.

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Чому запровадили зміни для військових-ФОПів

За словами Гетманцева, відповідні зміни впровадили за його ініціативою, яка виникла у звʼязку з отриманням скарг від військових.

"Військові були абсолютно праві, адже з одного боку ми звільняли фізичну особу-підприємця, військового, який був призваний на службу, від оподаткування, а з іншого — робили складну процедуру", — зазначив він.

Голова комітету Верховної Ради нагадав, що раніше процедура полягала в тому, що військовий-ФОП  протягом 10 днів після демобілізації повинен був звернутися до податкової. Якщо не звертався — йому борги не списувалися.

Процедура була складною і про неї навіть багато хто не знав. Дізнавалися вже після завершення цього терміну. До того ж списувалося не все, і, як наслідок, виникали проблеми зі сплатою податків за найманих працівників такого ФОПа.

Як діяти військовим-ФОПам, щоб списали податки

Змінами до Податкового кодексу це питання врегулювали, говорить Гетманцев.

"По-перше, тепер не потрібно подавати заяву. Податкова сама має доступ до реєстрів військовозобов’язаних, бачить, що цей ФОП був призваний, і автоматично застосовує відповідну пільгу", — пояснив він.

Якщо йдеться про найманих працівників, як уточнив голова комітету ВР, то передбачено відстрочку по сплаті податків за них: 150 днів після демобілізації на подання звіту та ще 30 днів на сплату — разом 180 днів.

Тобто у захисників-ФОПів тепер є пів року на те, щоб привести справи до ладу після демобілізації та владнати все з Державною податковою службою.

Які податки треба платити військовим-ФОПам

Данило Гетманцев зазначив, що сам військовий звільнений від оподаткування, а от його працівники — ні. Тож податки за них мають бути сплачені з доходів, які вони отримали. На відміну від ФОПа на єдиному податку, який сплачує фіксовану суму незалежно від доходу, працівники сплачують податки лише з отриманих доходів. Якщо доходів не було — немає й податку. Якщо доходи були — податок має бути сплачений.

Це, на думку голови комітету ВР, суттєво спростило ситуацію і дозволило мобілізованим ФОПам — як тим, хто служить, так і контрактникам, які одночасно є самозайнятими — розв'язати всі питання з державною податковою службою.

Раніше ми писали, від яких саме податків звільнили військових-ФОПів. 

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Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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