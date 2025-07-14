Налоговые льготы для военных-ФЛП — Гетманцев объяснил, кому спишут долги

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Физических лиц-предпринимателей, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, освободили от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс уже вступили в силу.

О том, как будут работать нововведения и кому должны списать налоговый долг, рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечір.LIVE.

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Почему ввели изменения для военных-ФЛП

По словам Гетманцева, соответствующие изменения внедрили по его инициативе, которая возникла в связи с получением жалоб от военных.

"Военные были абсолютно правы, ведь с одной стороны мы освобождали физическое лицо-предпринимателя, военного, который был призван на службу, от налогообложения, а с другой — делали сложную процедуру", — отметил он.

Глава комитета Верховной Рады напомнил, что ранее процедура заключалась в том, что военный-ФЛП в течение 10 дней после демобилизации должен был обратиться в налоговую. Если не обращался — ему долги не списывались.

Процедура была сложной и о ней даже многие не знали. Узнавали уже после завершения этого срока. К тому же списывалось не все, и, как следствие, возникали проблемы с уплатой налогов за наемных работников такого ФЛП.

Как действовать военным-ФЛП, чтобы списали налоги

Изменениями в Налоговый кодекс этот вопрос урегулировали, говорит Гетманцев.

"Во-первых, теперь не нужно подавать заявление. Налоговая сама имеет доступ к реестрам военнообязанных, видит, что этот ФЛП был призван, и автоматически применяет соответствующую льготу", — пояснил он.

Если речь идет о наемных работниках, как уточнил глава комитета ВР, то предусмотрена отсрочка по уплате налогов за них: 150 дней после демобилизации на подачу отчета и еще 30 дней на уплату — итого 180 дней.

То есть у защитников-ФЛП теперь есть полгода на то, чтобы привести дела в порядок после демобилизации и уладить все с Государственной налоговой службой.

Какие налоги надо платить военным-ФЛПам

Даниил Гетманцев отметил, что сам военный освобожден от налогообложения, а вот его работники — нет. Поэтому налоги за них должны быть уплачены с доходов, которые они получили. В отличие от ФЛП на едином налоге, который платит фиксированную сумму независимо от дохода, работники платят налоги только с полученных доходов. Если доходов не было — нет и налога. Если доходы были — налог должен быть уплачен.

Это, по мнению главы комитета ВР, существенно упростило ситуацию и позволило мобилизованным ФЛП — как тем, кто служит, так и контрактникам, которые одновременно являются самозанятыми — решить все вопросы с государственной налоговой службой.

Ранее мы писали, от каких именно налогов освободили военных-ФЛП.

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