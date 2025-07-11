Пільги для мобілізованих ФОП — кому не доведеться платити податки і як цим скористатися

Гроші та калькулятор. Фото: УНІАН

В Україні набули чинності зміни до Податкового кодексу, якими мобілізованих за контрактом ФОПів звільнили від обов’язку сплачувати податки і звітувати на період служби. Раніше така пільга не поширювалася на військових-контрактників.

Про це повідомили в Державній податковій службі.

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Нововведення затвердили шляхом внесення правок у ПКУ законом "Про розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, шляхом укладання договорів керованого доступу".

Відтепер ФОПи і самозайняті особи, які підписали контракт на військову службу, звільнені від нарахування:

податку на доходи фізичних осіб;

єдиного податку;

військового збору;

єдиного соціального внеску (окрім випадку наявності найманих працівників).

"Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року", — уточнили в ДПС.

Окремо звертатися з заявою в контролюючий орган не потрібно, хіба що відомості в Реєстрі відсутні. Тоді необхідно оформити пільгу самостійно, надавши підтверджувальні документи.

Як діятиме пільга для мобілізованих

На період служби податкова не нараховуватиме контрактникам авансові платежі з військового збору, ЄСВ тощо. А всі фінансові зобов’язання, що з’явилися у ФОП до моменту набуття чинності поправок, підлягають анулюванню. Так само спишуться борги, штрафи і пеня, а нові санкції не застосовуватимуть.

Тих підприємців, які втратили статус платника єдиного податку через заборгованість, що виникла під час мобілізації або служби за контрактом, автоматично поновлять. Іншими словами, жодної відповідальності за порушення податкових зобов’язань не буде.

Але з єдиним соціальним внеском ситуація трохи відрізняється. У разі наявності найманих працівників ФОП може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату й утримувати ЄСВ. Тоді підприємцям дається 150 днів після демобілізація на звітування і 180 днів — на сплату ЄСВ без штрафів.

Податковий календар на липень

Аби вчасно виконувати фінансові зобов’язання, ФОПам варто використовувати податковий календар. Наприклад, до 18 липня потрібно заплатити:

авансовий платіж з військового збору за ІІ квартал — ФОП на загальній системі

авансовий платіж з військового збору за липень 2025 — ФОП 1, 2 та 4 груп;

авансовий внесок з єдиного податку за липень — ФОП 1, 2 та 4 груп;

авансовий платіж з податку на доходи фізичних осіб за ІІ квартал — ФОП на загальній системі;

авансовий внесок з ПДФО за кожне місце роздрібної торгівлі пальним за липень — ФОП на загальній системі;

авансовий внесок з податку на прибуток підприємств за кожне місце роздрібної торгівлі пальним за липень.

Єдиний соціальний внесок за найманих працівників потрібно заплатити до 21 липня (крім гірничих підприємств). Це також стосується ФОПів на спрощеній системі, членів фермерських господарств та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони не підлягають страхуванню на інших підставах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким ФОПам може загрожувати позбавлення волі в липні 2025 року. Кримінальна відповідальність чекає підприємців, які займалися підробленням офіційних документів або відмиванням (легалізацією) доходів.

Також ми писали, що ФОПи можуть знизити ризик податкової перевірки, дотримуючись звичайних правил. Підприємцям рекомендують використовувати тільки реальні юридичні адреси, обирати надійних контрагентів, автоматизувати ведення обліку тощо.