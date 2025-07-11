Льготы для мобилизованных ФЛП — кому не придется платить налоги и как этим воспользоваться

Деньги и калькулятор. Фото: УНИАН

В Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которыми мобилизованных по контракту ФЛП освободили от обязанности платить налоги и отчитываться на период службы. Ранее такая льгота не распространялась на военных-контрактников.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

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Нововведение утвердили путем внесения правок в НКУ законом "О расширении доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим закупке лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, путем заключения договоров управляемого доступа".

Отныне ФЛП и самозанятые лица, подписавшие контракт на военную службу, освобождены от начисления:

налога на доходы физических лиц;

единого налога;

военного сбора;

единого социального взноса (кроме случая наличия наемных сотрудников).

"Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года", — уточнили в ГНС.

Отдельно обращаться с заявлением в контролирующий орган не нужно, разве что сведения в Реестре отсутствуют. Тогда необходимо оформить льготу самостоятельно, предоставив подтверждающие документы.

Как действует льгота для мобилизованных

На период службы налоговая не будет начислять контрактникам авансовые платежи по военному сбору, ЕСВ и др. А все финансовые обязательства, появившиеся у ФЛП до момента вступления в силу поправок, подлежат аннулированию. Так же спишутся долги, штрафы и пеня, а новые санкции не будут применяться.

Тех предпринимателей, которые потеряли статус плательщика единого налога из-за задолженности, возникшей во время мобилизации или службы по контракту, автоматически восстановят. Иными словами, никакой ответственности за нарушение налоговых обязательств не будет.

Но с единым социальным взносом ситуация немного отличается. При наличии наемных работников ФЛП может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату и удерживать ЕСВ. Тогда предпринимателям дается 150 дней после демобилизации на отчетность и 180 дней — на уплату ЕСВ без штрафов.

Налоговый календарь на июль

Чтобы вовремя выполнять финансовые обязательства, ФЛП стоит использовать налоговый календарь. Например, до 18 июля нужно заплатить:

авансовый платеж по военному сбору за ІІ квартал — ФЛП на общей системе

авансовый платеж по военному сбору за июль 2025 — ФЛП 1, 2 и 4 групп;

авансовый взнос по единому налогу за июль — ФЛП 1, 2 и 4 групп;

авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц за ІІ квартал — ФЛП на общей системе;

авансовый взнос по НДФЛ за каждое место розничной торговли горючим за июль — ФЛП на общей системе;

авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий за каждое место розничной торговли горючим за июль.

Единый социальный взнос за наемных сотрудников нужно заплатить до 21 июля (кроме горных предприятий). Это также касается ФЛП на упрощенной системе, членов фермерских хозяйств и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, если они не подлежат страхованию на других основаниях.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым ФЛП может грозить лишение свободы в июле 2025 года. Уголовная ответственность ждет предпринимателей, которые занимались подделкой официальных документов или отмыванием (легализацией) доходов.

Также мы писали, что ФЛП могут снизить риск налоговой проверки, придерживаясь обычных правил. Предпринимателям рекомендуют использовать только реальные юридические адреса, выбирать надежных контрагентов, автоматизировать ведение учета и т.д.