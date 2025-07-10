Ризик податкової перевірки — які дії допоможуть уникнути проблем з ДПС

Податкова перевірка. Фото: Pexels

Під час ведення власного бізнесу підприємці можуть отримати попередження від податкової щодо недотримання встановлених законом вимог. Але частіше контролюючий орган просто приходить з перевіркою, аби підтвердити/спростувати підозри. ФОПи можуть уникнути моніторингу, знизивши до мінімуму податкові ризики.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

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Як уникнути проблем із податковою

ДПС реалізує експериментальний проєкт щодо функціонування системи управління податковими ризиками. В його основі лежить розподіл на ситуації, коли платник може порушити норми закону і спровокувати накладання фінансових санкцій, проведення перевірок або накопичення боргу. Всього передбачено чотири основні види:

ризик реєстрації;

ризик звітності;

ризик сплати;

ризик декларування.

Якщо дотримуватися рекомендацій, ФОПи можуть знизити до мінімуму вірогідність проведення податкового моніторингу. Наприклад, ризики реєстрації виникають через сумнівні схеми, помилки в офіційних документах, невідповідність даних тощо. Для уникнення проблем варто використовувати реальні юридичні адреси та обирати надійних контрагентів.

Ризики звітності — це найчастіше порушення термінів подання декларацій. Підприємцям слід автоматизувати ведення обліку, регулярно проводити внутрішній аудит і перевіряти правильність усіх звітів перед відправленням у контролюючий орган.

Сплата податків, борги і декларації

Увагу ДПС привертає невчасна сплата податкового зобов’язання, наявність боргів і неправильне відображення фінансово-господарських операцій. Уникнути перевірок допоможе контроль за розрахунками з державним бюджетом. ФОПам рекомендують:

використовувати електронні сервіси ДПС для звірки;

слідкувати за термінами з допомогою спеціальних календарів;

оперативно вирішувати проблему з заборгованістю, не ігноруючи ситуацію;

вести належну документацію для підтвердження законності операцій;

обґрунтовувати всі витрати;

уникати сумнівних схем.

Як уточнив Богдан Янків, господарські операції повинні мати чіткий економічний сенс та відповідати реальній діяльності підприємства. Інакше уникнути податкового моніторингу буде важко.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, податківці мають кілька ефективних інструментів відслідковування фізичних осіб, які продають товари в інтернеті без офіційної реєстрації ФОП або використання РРО. Контролюючий орган робить контрольні закупки чи застосовує Систему обліку даних РРО.

Також ми писали, що Міжнародний валютний фонд вимагає від України запровадження нових податків. Йдеться про сплату 18% ПДФО та 5% військового збору з продажу товарів через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik тощо.