Попередження від податкової — які повідомлення почали отримувати ФОПи

Дівчина розмовляє по телефону. Фото: Pexels

Державна податкова служба відправила понад 3,3 тис. упереджувальних повідомлень суб’єктам господарювання. Так контролюючий орган намагається попередити бізнес про проблеми в діяльності, даючи час на виправлення помилок замість моніторингу і притягнення до відповідальності.

Про це йдеться на офіційному сайті ДПС.

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Хто отримав попередження від ДПС

Листи надійшли суб’єктам господарювання через Електронний кабінет (лише тим українцям, які дали згоду на таку комунікацію). Державна податкова служба за результатами аналізу звітності платників за березень 2025 року виявила підприємства, які використовували більшу кількість реєстраторів розрахункових операцій (РРО), ніж мали офіційно найманих працівників.

"Це може свідчити про використання незадекларованої праці або недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. ДПС продовжує аналізувати звітність платників за інші місяці", — зауважили податківці.

Всього контролюючий орган відправив понад 3,3 тис. упереджувальних повідомлень, аби дати можливість бізнесу розібратися з проблемами і виправити помилки у веденні господарської діяльності. Фахівці впевнені, що такий підхід допоможе налагодити довіру між ДПС і підприємцями.

"Також профілактика порушень сприяє захисту прав найманих працівників, легалізації праці та детінізації виплат заробітних плат (зупинення так званих "зарплат в конвертах")", — констатували в Державній податковій службі.

Як підготуватися до податкової перевірки

Якщо суб’єкт господарювання не зміг вчасно відреагувати на недоліки в роботі чи проігнорував попередження ДПС, контролюючий орган може прийти з перевіркою. Аби мінімізувати ризики, потрібно здійснити певні кроки:

провести ревізію всіх документів та аудит трудових відносин;

перевірити правильність і своєчасність виконання податкових зобов’язань (сплати ПДВ, ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску, єдиного податку тощо);

проаналізувати банківські виписки і виділити сумнівні транзакції.

Найчастіше підприємців ловлять на неоформлених трудових відносинах. ФОПи можуть занижувати офіційні зарплати, аби полегшити податкове навантаження, чи виплачувати гроші "в конвертах". Інша поширена помилка роботодавців — використання цивільно-правових договорів замість трудових.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні нарешті звільнили від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного соціального внеску і єдиного податку військових, які служать за контрактом. Плюс будуть списані борги, нараховані контролюючим органом.

Також ми писали, що Державна служба з питань праці може прийти на підприємство з перевіркою. Причини бувають різні: хтось із працівників написав скаргу, відбулася аварія на роботі, суд виніс відповідне рішення чи з’явилася підозра в прихованих трудових відносинах.