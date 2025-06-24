Предупреждение от налоговой — какие сообщения начали получать ФЛП

Девушка разговаривает по телефону. Фото: Pexels

Государственная налоговая служба отправила более 3,3 тыс. упреждающих уведомлений субъектам хозяйствования. Так контролирующий орган пытается предупредить бизнес о проблемах в деятельности, давая время на исправление ошибок вместо мониторинга и привлечения к ответственности.

Об этом говорится на официальном сайте ГНС.

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Кто получил предупреждение от ГНС

Письма поступили субъектам хозяйствования через Электронный кабинет (только тем украинцам, которые дали согласие на такую коммуникацию). Государственная налоговая служба по результатам анализа отчетности плательщиков за март 2025 года выявила предприятия, которые использовали большее количество регистраторов расчетных операций (РРО), чем имели официально наемных сотрудников.

"Это может свидетельствовать об использовании незадекларированного труда или несоблюдении минимальных государственных гарантий в оплате труда. ГНС продолжает анализировать отчетность плательщиков за другие месяцы", — отметили налоговики.

Всего контролирующий орган отправил более 3,3 тыс. упреждающих сообщений, чтобы дать возможность бизнесу разобраться с проблемами и исправить ошибки в ведении хозяйственной деятельности. Специалисты уверены, что такой подход поможет наладить доверие между ГНС и предпринимателями.

"Также профилактика нарушений способствует защите прав наемных работников, легализации труда и детенизации выплат заработных плат (остановка так называемых "зарплат в конвертах")", — констатировали в Государственной налоговой службе.

Как подготовиться к налоговой проверке

Если субъект хозяйствования не смог вовремя отреагировать на недостатки в работе или проигнорировал предупреждение ГНС, контролирующий орган может прийти с проверкой. Дабы минимизировать риски, нужно осуществить определенные шаги:

провести ревизию всех документов и аудит трудовых отношений;

проверить правильность и своевременность выполнения налоговых обязательств (уплаты НДС, НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса, единого налога и т.д.);

проанализировать банковские выписки и выделить сомнительные транзакции.

Чаще всего предпринимателей ловят на неоформленных трудовых отношениях. ФЛП могут занижать официальные зарплаты, чтобы облегчить налоговую нагрузку, или выплачивать деньги "в конвертах". Другая распространенная ошибка работодателей — использование гражданско-правовых договоров вместо трудовых.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине наконец-то освободили от уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора, единого социального взноса и единого налога военных, которые служат по контракту. Плюс будут списаны долги, начисленные контролирующим органом.

Также мы писали, что Государственная служба по вопросам труда может прийти на предприятие с проверкой. Причины бывают разные: кто-то из сотрудников написал жалобу, произошла авария на работе, суд вынес соответствующее решение или появилось подозрение в скрытых трудовых отношениях.