Перевірка на роботі — в яких випадках точно не уникнути приходу Держпраці

Перевірка на роботі. Фото: Pexels

Роботодавцям не уникнути моніторингу діяльності, якщо Державна служба України з питань праці націлиться на підприємство для проведення позапланової перевірки. Під час воєнного стану діє мораторій, але кожне правило має винятки. Тож в окремих випадках контролюючий орган має право навідатися до роботодавця.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які існують підстави для проведення позапланової перевірки.

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Причини для перевірки Держпраці

Згідно зі статтею 16 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", контролюючий орган може прийти до підприємця з позаплановою перевіркою в таких випадках:

працівник написав скаргу про недотримання законодавства про працю;

фізична особа звернулася із заявою про порушення, які завдали шкоди її правам, інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому середовищу або безпеці держави;

прем'єр-міністр України доручив перевірити суб’єкта господарювання у відповідній сфері через виявлені системні порушення;

відбулася аварія на підприємстві, настала смерть потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, пов'язаного з діяльністю СГ;

з’явилося рішення суду;

Київська міська військова адміністрація чи обласна військова адміністрація звернулася з вимогою здійснити перевірку;

роботодавець не виконав приписи Держпраці про усунення порушень, видані після 1 травня 2022 року.

Що стосується безпосередньо порушень законодавства, то поширеною підставою здійснити моніторинг діяльності бізнесу є приховні трудові відносини. Наприклад, на підприємстві не оформлюють працівників, виплачують зарплату "в конвертах", ухиляються від сплати податків тощо.

Також причиною навідатися до роботодавця може бути безпідставне звільнення підлеглого чи припинення трудового договору, примусове переведення на іншу посаду, надання відпустки без згоди і збереження зарплати, зміна істотних умов праці без попереднього повідомлення, несвоєчасна виплата доходу тощо.

Перевірки повинні проводитися виключно в робочий час суб'єкта господарювання за присутності керівника/уповноваженої особи. Моніторингу підлягають лише ті питання, які стали підставою для приходу фахівців Держпраці, про що зазначається у направленні. Тобто свавілля контролюючого органу під забороною.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий закон, за яким роботодавці повинні працевлаштовувати осіб з інвалідністю або сплачувати внески до спецфонду. Закон передбачає соціальний супровід таких працівників та адаптацію робочого середовища.

Також ми писали, який документ може стати причиною штрафу для посадових осіб і підприємства. Йдеться про графік відпусток працівників на роботі. Недотримання графіку карається фінансовим стягненням, оскільки цей документ є обов’язковим до виконання.