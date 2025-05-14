Проверка на работе — в каких случаях точно не избежать прихода Гоструда

Проверка на работе. Фото: Pexels

Работодателям не избежать мониторинга деятельности, если Государственная служба Украины по вопросам труда нацелится на предприятие для проведения внеплановой проверки. Во время военного положения действует мораторий, но каждое правило имеет исключения. Поэтому в отдельных случаях контролирующий орган имеет право наведаться к работодателю.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие существуют основания для проведения внеплановой проверки.

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Причины для проверки Гоструда

Согласно статье 16 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", контролирующий орган может прийти к предпринимателю с внеплановой проверкой в таких случаях:

работник написал жалобу о несоблюдении законодательства о труде;

физическое лицо обратилось с заявлением о нарушениях, которые нанесли ущерб его правам, интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства;

премьер-министр Украины поручил проверить субъекта хозяйствования в соответствующей сфере из-за выявленных системных нарушений;

произошла авария на предприятии, наступила смерть потерпевшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания, связанного с деятельностью СХ;

появилось решение суда;

Киевская городская военная администрация или областная военная администрация обратилась с требованием провести проверку;

работодатель не выполнил предписания Гоструда об устранении нарушений, выданные после 1 мая 2022 года.

Что касается непосредственно нарушений законодательства, то распространенным основанием осуществить мониторинг деятельности бизнеса являются скрытые трудовые отношения. Например, на предприятии не оформляют сотрудников, выплачивают зарплату "в конвертах", уклоняются от уплаты налогов и тому подобное.

Также причиной наведаться к работодателю может быть безосновательное увольнение подчиненного или прекращение трудового договора, принудительный перевод на другую должность, предоставление отпуска без согласия и сохранения зарплаты, изменение существенных условий труда без предварительного уведомления, несвоевременная выплата дохода и др.

Проверки должны проводиться исключительно в рабочее время субъекта хозяйствования в присутствии руководителя/уполномоченного лица. Мониторингу подлежат только те вопросы, которые стали основанием для прихода специалистов Гоструда, о чем указывается в направлении. То есть произвол контролирующего органа под запретом.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине заработает новый закон, по которому работодатели должны трудоустраивать лиц с инвалидностью или платить взносы в спецфонд. Закон предусматривает социальное сопровождение таких сотрудников и адаптацию рабочей среды.

Также мы писали, какой документ может стать причиной штрафа для должностных лиц и предприятия. Речь идет о графике отпусков сотрудников на работе. Несоблюдение графика карается финансовым взысканием, поскольку этот документ является обязательным к исполнению.