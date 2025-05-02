Відпустка працівників — чому роботодавцям загрожує штраф до 16 000 грн

Документи і калькулятор. Фото: Pexels

Українське законодавство зобов’язує роботодавців щорічно складати графік відпусток. Цей документ не є звичайною формальністю, а недотримання термінів, вказаних у графіку, тягне за собою штрафні санкції. Тож підприємці можуть поплатитися за несерйозне ставлення до вимоги.

Про це йдеться в законі "Про відпустки".

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Що буде за недотримання графіка відпусток

Стаття 10 закону говорить, що черговість надання відпусток працівникам визначається графіками, які затверджуються керівником і доводиться до відома всіх підлеглих. При цьому необхідно врахувати інтереси виробництва, особисті інтереси співробітників і можливості для їх відпочинку.

Недотримання затвердженого графіка відпусток — це порушення трудового законодавства. Контролюючий орган, зокрема Держпраці, має повноваження застосувати адміністративну відповідальність як до посадових осіб, так і до підприємства в цілому.

У статті 41 КУпАП йдеться, що на посадовців накладається штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 1 700 грн. Повторне порушення протягом року, за яке особу вже притягнули до відповідальності, чи дія, скоєна щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька/матері з дитиною з інвалідністю, карається штрафом у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 1 700 до 5 100 грн. У статті 265 Кодексу законів про працю йдеться, що порушення вимог трудового законодавства тягне фінансову санкцію, накладену на підприємство, у розмірі мінімальної зарплати — 8 000 грн. Повторне притягнення протягом року карається штрафом у двократному розмірі МЗП — 16 000 грн.

Також роботодавець повинен обов’язково надати працівнику письмове повідомлення про дату початку відпустки. Документ потрібно надіслати не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ВРУ прийняла за основу законопроєкт, який посилює захист українців від затримок зарплати. Автори документу передбачили посилення відповідальності для роботодавців та запропонували новий механізм погашення боргу перед працівниками.

Також ми писали, скільки днів відпочинку матимуть українці у травні 2025 року. Оскільки свята під час воєнного стану не є офіційними вихідними, то всього працівники відпочиватимуть 9 днів — у суботи і неділі. А кількість робочих днів становить 22.