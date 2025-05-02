Отпуск сотрудников — почему работодателям грозит штраф до 16 000 грн

Документы и калькулятор. Фото: Pexels

Украинское законодательство обязывает работодателей ежегодно составлять график отпусков. Этот документ не является обычной формальностью, а несоблюдение сроков, указанных в графике, влечет за собой штрафные санкции. Поэтому предприниматели могут поплатиться за несерьезное отношение к требованию.

Об этом говорится в законе "Об отпусках".

Реклама

Читайте также:

Что будет за несоблюдение графика отпусков

Статья 10 закона гласит, что очередность предоставления отпусков сотрудникам определяется графиками, которые утверждаются руководителем и доводится до сведения всех подчиненных. При этом необходимо учесть интересы производства, личные интересы работников и возможности для их отдыха.

Несоблюдение утвержденного графика отпусков — это нарушение трудового законодательства. Контролирующий орган, в частности Гоструда, имеет полномочия применить административную ответственность как к должностным лицам, так и к предприятию в целом.

В статье 41 КУоАП говорится, что на должностных лиц налагается штраф в размере от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 1 700 грн. Повторное нарушение в течение года, за которое человека уже привлекли к ответственности, или действие, совершенное в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, одинокого отца/матери с ребенком с инвалидностью, наказывается штрафом в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов, то есть от 1 700 до 5 100 грн. В статье 265 Кодекса законов о труде говорится, что нарушение требований трудового законодательства влечет финансовую санкцию, наложенную на предприятие, в размере минимальной зарплаты — 8 000 грн. Повторное привлечение в течение года наказывается штрафом в двукратном размере МЗП — 16 000 грн.

Также работодатель должен обязательно предоставить сотруднику письменное уведомление о дате начала отпуска. Документ нужно отправить не позднее чем за две недели до установленного графиком срока.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ВРУ приняла за основу законопроект, который усиливает защиту украинцев от задержек зарплаты. Авторы документа предусмотрели усиление ответственности для работодателей и предложили новый механизм погашения долга перед сотрудниками.

Также мы писали, сколько дней отдыха будут иметь украинцы в мае 2025 года. Поскольку праздники во время военного положения не являются официальными выходными, то сотрудники будут отдыхать всего 9 дней — в субботы и воскресенья. А количество рабочих дней составляет 22.