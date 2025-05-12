Роботодавцям приготуватися — як зміняться умови працевлаштування людей з інвалідністю

Жінка в інвалідному візку. Фото: Pexels

В Україні зміняться умови щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Роботодавець матиме вибір: або працевлаштовувати людей з інвалідністю, або сплачувати внесок до спецфонду, з якого фінансуватимуться програми підтримки працевлаштування. Відповідний закон запрацює з 1 січня 2026 року.

Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики України.

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"Наш пріоритет — не формальні звіти, а реальні зміни: забезпечити людям з інвалідністю не лише право на роботу, а й можливості та підтримку для працевлаштування", — наголосила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

Вона також додала, що, за статистикою, в Україні з близько 3 мільйонів людей з інвалідністю працевлаштовані лише 420 тисяч. Це трохи більше ніж 16%, тоді як у країнах ЄС цей показник перевищує 50%. Й ця ситуація вимагає комплексних змін — як у нормативній базі, так і у ставленні суспільства та роботодавців.

Як зміняться вимоги до роботодавців

Вже з 1 січня 2026 набуде чинності новий Закон №4219-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю". Цей документ передбачає:

поширення 4% квоти на працевлаштування людей з інвалідністю на всі сфери, включно з держорганами;

зміну підходу до визначення можливостей праці — замість того щоб фокусуватися на обмеженнях, визначаються лише ті види робіт, що можуть зашкодити здоров’ю або безпеці;

впровадження соціального супроводу для людей з інвалідністю на робочому місці — держава буде фінансувати адаптацію середовища та колективу.

Крім того, з 2026 року штрафи за невиконання нормативу щодо кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю скасовуються, але вводиться цільовий внесок на підтримку працевлаштування таких осіб.

Отже, роботодавець матиме вибір:

Працевлаштувати осіб з інвалідністю, облаштувавши їм (за потреби) робоче місце. Сплатити цільовий внесок до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, якщо працевлаштування таких осіб неможливе (наприклад, через високий ступінь виробничого ризику).

Жолнович пояснила, що цей механізм має не каральну, а, навпаки, мотиваційну мету. Адже оплату спростили й зробили максимально прозорою, що роботодавець чітко розумів, куди спрямовуються його кошти.

Закон також передбачає розширення держпідтримки для бізнесів, які створюють робочі місця, компенсацію роботодавцям у випадку зниженої продуктивності та пільговий розрахунок квоти (1 працівник з інвалідністю 1 групи зараховуватиметься як двоє).

За словами міністерки соцполітики, вся ця система базується на індивідуальному підході — від реального оцінювання функціонування людини до підбору потрібних послуг.

Раніше ми писали, що в Україні законодавством передбачені особливі правила роботи та відпочинку для працевлаштованих осіб з інвалідністю.

Також дізнавайтеся, на які виплати можуть розраховувати люди з III групою інвалідності у травні 2025 року.