Підтримка людей з III групою інвалідності — на які суми розраховувати в травні 2025

Людина тримає 3 купюри по 500 грн. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні III групу інвалідності присвоюють громадянам із помірними порушеннями здоров’я, які можуть вести самостійне життя, але потребують незначної допомоги сторонніх або регулярного прийому ліків. Рішення про встановлення інвалідності ухвалюють спеціалізовані експертні комісії, які прийшли на заміну МСЕК.

Про те, на які виплати можуть розраховувати люди з III групою інвалідності у травні 2025 року, пояснити фахівці української платформи для людей з інвалідністю "EnableMe UA".

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Від чого залежить розмір виплат

Розмір фінансової допомоги для громадян з інвалідністю визначається з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатного населення. У 2025 році в Україні показники прожиткового мінімуму такі:

для працездатного населення — 3 028 гривень;

для непрацездатних осіб — 2 361 гривня;

для дітей до 6 років — 2 563 гривні;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 гривень.

Які суми виплачують українцям з III групою інвалідності у 2025 році

Сума пенсії для людей з інвалідністю третьої групи у 2025 році складає 1 416,6 грн, що дорівнює 60% від прожиткового мінімуму для непрацездатних. Це стосується людей, у яких інвалідність набута з дитинства.

Окремо варто зазначити, що громадяни з інвалідністю II або III групи з дитинства, які потребують постійного догляду згідно з висновком ЛКК, можуть розраховувати на допомогу в розмірі 75% прожиткового мінімуму — 1 770,75 грн.

Пенсійне забезпечення передбачене також для дітей з інвалідністю. Суми залежать від віку дитини та наявності підгрупи:

дитина до 6 років з інвалідністю підгрупи А — 5 163 грн;

інші діти до 6 років — 1 281,5 грн;

дитина від 6 до 18 років з підгрупою А — 6 392 грн;

інші діти від 6 до 18 років — 1 598 грн.

Для отримання виплат немає потреби звертатися до органів соцзахисту — всі суми перераховуються автоматично після зміни прожиткового мінімуму.

Раніше ми писали, що громадяни з першою групою інвалідності повністю залежать від сторонньої допомоги у повсякденному житті та потребують постійного догляду. Для їх підтримки держава надає низку пільгу.

Також ми розповідали, що до Дня Незалежності уряд вирішив виплатити одноразову грошову допомогу широкому колу українців. Мова про ветеранів, жертв нацистських переслідувань, родинам загиблих військових та інших громадян.