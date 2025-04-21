Пільги для людей з I групою інвалідності — які витрати покриватиме держава в травні

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

До першої групи інвалідності належать люди, які не можуть повністю обслуговувати себе, потребують постійної допомоги або догляду. Вони мають серйозну залежність від інших людей при виконанні основних побутових та соціальних функцій.

Про те, яку підтримку надаватиме держава громадянам з I групою інвалідності у травні 2025, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Кому призначають І групу інвалідності

Залежно від ступеня втрати здоров’я, інвалідність першої групи може бути поділена на підгрупи А та Б:

Підгрупа А включає людей із серйозною втратою здоров’я, які потребують постійного нагляду або допомоги. Підгрупа Б — це люди з високим ступенем втрати здоров’я, що спричиняє значну залежність від інших у виконанні повсякденних функцій і часткову нездатність до самообслуговування.

Після проходження обстеження людині призначається група інвалідності і її ступінь.

Які пільги мають українці з I групою інвалідності

Громадяни, яким було встановлено І групу інвалідності, отримують додаткову підтримку від держави у вигляді пільг. У травні 2025 року можна розраховувати на таку допомогу:

Пільговий проїзд і позачергове обслуговування

Люди з інвалідністю 1 групи та їх супроводжуючі мають право на безплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі) і знижку 50% на проїзд у транспорті всередині країни з 1 жовтня по 15 травня.

Громадяни з інвалідністю 1 групи отриманої внаслідок війни, які досягли 85 років, мають право на безплатний проїзд один раз на рік, а також 50% знижку на поїздки в межах країни з 1 жовтня по 15 травня, без обмеження їх кількості.

Громадяни з першою групою інвалідності також мають право на позачергове обслуговування в касах транспорту та інших установах, що надають послуги населенню. Їм також надається позачерговий пропуск на кордонах. Чоловіки з цією інвалідністю можуть перетинати кордон в умовах воєнного стану.

Безоплатне придбання лікарських засобів

Люди з інвалідністю, які отримують мінімальну пенсію або соціальну допомогу, мають право на безплатне придбання ліків за рецептом лікаря при амбулаторному лікуванні, або 50% знижку на них.

Також надаються послуги медичного та соціального обслуговування, зокрема безплатний надання протезів, слухових апаратів, ортопедичного взуття тощо.

Пільги на оплату комунальних послуг

Щоб отримати знижки на оплату ЖКП, людям з інвалідністю 1 групи слід оформити субсидію через органи соціального захисту. Для тих, хто отримав інвалідність через бойові дії, передбачено 100% знижку на користування житлом і комунальними послугами.

Українці з інвалідністю 1 групи, які постраждали від аварії на ЧАЕС, також отримують пільги на комунальні послуги у розмірі 50%.

Окрім того, люди з I групою інвалідності мають право на безплатне або пільгове надання ряду послуг, таких як встановлення телефонів, сурдопереклад, протезування для дітей, медичної допомоги тощо.

Батьки дітей з інвалідністю також отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності під час санаторно-курортного лікування дитини.

Раніше ми писали, що в окремих категорій українців є право користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті. Безоплатно пересуватися можуть не лише громадяни пенсійного віку, а й представники інших соціально вразливих груп.

Також ми розповідали, що люди з інвалідністю в Україні мають доступ до низки соціальних пільг. Проте скористатися підтримкою можна лише за наявності документа, який підтверджує відповідний статус.