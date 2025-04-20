Пільги для людей з II групою інвалідності — за що заплатить держава в травні

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні люди з інвалідністю мають право на різні пільги. Але скористатися ними можна лише за наявності посвідчення, що підтверджує відповідний статус. Зокрема, для громадян з інвалідністю II групи у 2025 році передбачено чимало соціальних гарантій.

Про те, яку підтримку від держави зможуть отримати громадяни з II групою інвалідності в травні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Згідно із законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", у 2025 році українці з інвалідністю II групи мають право на таку соціальну підтримку:

Пільги при працевлаштуванні

До цієї групи належать громадяни, які можуть себе обслуговувати, але не мають змоги працювати у звичайних умовах через стан здоров’я. Працівники з інвалідністю II групи мають такі переваги:

Можуть самостійно звільнитися без пояснення причин. Їх не зобов’язують проходити випробувальний термін при прийомі на роботу. Можуть працювати за індивідуальним графіком (неповний робочий день або тиждень). Мають право на додаткову відпустку, яку можна взяти у будь-який зручний час, навіть без 6 місяців стажу.

Житлово-комунальні пільги та знижки в транспорті

Хоча закон не передбачає автоматичних знижок на оплату комунальних послуг, громадяни з інвалідністю II групи можуть оформити субсидією через органи соціального захисту. У 2025 році діє автоматичне продовження субсидій, тож додаткових звернень не потрібно.

Щодо житла — то люди з інвалідністю II групи мають право на першочергове отримання квартир. Це стосується, зокрема, постраждалих від нещасних випадків на виробництві та військових, які отримали інвалідність.

Якщо така людина мешкає у службовому житлі, то після звільнення її можуть виселити лише після надання іншого помешкання. Також можливе отримання соціального житла або розміщення в спеціалізованих будинках для ветеранів і людей похилого віку — рішення про це ухвалює місцева влада.

Люди з інвалідністю II групи можуть безплатно їздити у міському транспорті (крім таксі). Також їм надається 50% знижка на проїзд усіма видами міжміського транспорту: автобусами, поїздами, літаками, річковим транспортом — у період із 1 жовтня до 15 травня.

Медичне забезпечення

При лікуванні в амбулаторних умовах передбачена 50% знижка на ліки за рецептом. Якщо інвалідність пов’язана з війною, тоді медикаменти, імунобіологічні засоби та інші препарати видаються безоплатно.

Також держава забезпечує необхідні протези, ортопедичні вироби, спеціальне взуття, засоби для пересування, підйому, догляду та комунікації. Люди з порушенням зору можуть отримати електронні годинники, диктофони, аудіоплеєри — залежно від віку й потреб. За медичними показаннями доступне і безплатне санаторно-курортне лікування.

Яку ще підтримку можна отримати у 2025 році

Студенти з інвалідністю II групи можуть отримувати соціальну стипендію, а за потреби — ще й додаткову фінансову допомогу. Під час вступу до закладів вищої освіти вони беруть участь у конкурсі в межах спеціальних квот. А в професійно-технічні училища можуть вступати поза конкурсом, якщо складуть вступні іспити.

Люди з інвалідністю II групи мають право на позачергове встановлення стаціонарного телефону коштом місцевої влади. Громадянам з вадами слуху надаються мобільні телефони зі спеціальними функціями, наприклад, кнопкою SOS для людей віком понад 60 років.

Раніше ми писали, що згідно із Сімейним кодексом України, пільги, передбачені для військових, також поширюються на осіб, які з ними мешкають, ведуть спільний побут і мають взаємні обов’язки. Наприклад, деякі знижки можуть отримати й дружин захисників.

Також ми розповідали, що люди з інвалідністю в Україні можуть отримувати різні державні пільги. Для цього знадобиться відповідне посвідчення або інший документ, що підтверджує їхнє право на соціальну допомогу.