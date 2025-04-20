Льготы для людей со II группой инвалидности — за что заплатит государство в мае

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине люди с инвалидностью имеют право на различные льготы. Но воспользоваться ими можно только при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус. В частности, для граждан с инвалидностью II группы в 2025 году предусмотрено немало социальных гарантий.

О том, какую поддержку от государства смогут получить граждане со II группой инвалидности в мае 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие важные льготы доступны гражданам со II группой инвалидности в Украине

Согласно закону "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", в 2025 году украинцы с инвалидностью II группы имеют право на такую социальную поддержку:

Льготы при трудоустройстве

К этой группе относятся граждане, которые могут себя обслуживать, но не имеют возможности работать в обычных условиях по состоянию здоровья. Работники с инвалидностью II группы имеют следующие преимущества:

Могут самостоятельно уволиться без объяснения причин. Их не обязывают проходить испытательный срок при приеме на работу. Могут работать по индивидуальному графику (неполный рабочий день или неделю). Имеют право на дополнительный отпуск, который можно взять в любое удобное время, даже без 6 месяцев стажа.

Жилищно-коммунальные льготы и скидки в транспорте

Хотя закон не предусматривает автоматических скидок на оплату коммунальных услуг, граждане с инвалидностью II группы могут оформить субсидию через органы социальной защиты. В 2025 году действует автоматическое продление субсидий, поэтому дополнительных обращений не требуется.

Что касается жилья — то люди с инвалидностью II группы имеют право на первоочередное получение квартир. Это касается, в частности, пострадавших от несчастных случаев на производстве и военных, получивших инвалидность.

Если такой человек живет в служебном жилье, то после увольнения его могут выселить только после предоставления другого жилья. Также возможно получение социального жилья или размещение в специализированных домах для ветеранов и пожилых людей — решение об этом принимают местные власти.

Люди с инвалидностью II группы могут бесплатно ездить в городском транспорте (кроме такси). Также им предоставляется 50% скидка на проезд всеми видами междугороднего транспорта: автобусами, поездами, самолетами, речным транспортом — в период с 1 октября по 15 мая.

Медицинское обеспечение

При лечении в амбулаторных условиях предусмотрена 50% скидка на лекарства по рецепту. Если инвалидность связана с войной, тогда медикаменты, иммунобиологические средства и другие препараты выдаются бесплатно.

Также государство обеспечивает необходимые протезы, ортопедические изделия, специальную обувь, средства для передвижения, подъема, ухода и коммуникации. Люди с нарушением зрения могут получить электронные часы, диктофоны, аудиоплееры — в зависимости от возраста и потребностей. По медицинским показаниям доступно и бесплатное санаторно-курортное лечение.

Какую еще поддержку можно получить в 2025 году

Студенты с инвалидностью II группы могут получать социальную стипендию, а при необходимости — еще и дополнительную финансовую помощь. При поступлении в учреждения высшего образования они участвуют в конкурсе в пределах специальных квот. А в профессионально-технические училища могут поступать вне конкурса, если сдадут вступительные экзамены.

Люди с инвалидностью II группы имеют право на внеочередную установку стационарного телефона за счет местных властей. Гражданам с недостатками слуха предоставляются мобильные телефоны со специальными функциями, например, кнопкой SOS для людей старше 60 лет.

Ранее мы писали, что согласно Семейному кодексу Украины, льготы, предусмотренные для военных, также распространяются на лиц, которые с ними проживают, ведут совместный быт и имеют взаимные обязанности. Например, некоторые скидки могут получить и жены защитников.

Также мы рассказывали, что люди с инвалидностью в Украине могут получать различные государственные льготы. Для этого понадобится соответствующее удостоверение или другой документ, подтверждающий их право на социальную помощь.