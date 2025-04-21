Льготы для людей с I группой инвалидности — какие расходы будет покрывать государство в мае

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

К первой группе инвалидности относятся люди, которые не могут полностью обслуживать себя, нуждаются в постоянной помощи или уходе. Они имеют серьезную зависимость от других людей при выполнении основных бытовых и социальных функций.

О том, какую поддержку будет оказывать государство гражданам с I группой инвалидности в мае 2025, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кому назначают I группу инвалидности

В зависимости от степени потери здоровья, инвалидность первой группы может быть разделена на подгруппы А и Б:

Подгруппа А включает людей с серьезной потерей здоровья, которые нуждаются в постоянном присмотре или помощи. Подгруппа Б — это люди с высокой степенью потери здоровья, что вызывает значительную зависимость от других в выполнении повседневных функций и частичную неспособность к самообслуживанию.

После прохождения обследования человеку назначается группа инвалидности и ее степень.

Какие льготы имеют украинцы с I группой инвалидности

Граждане, которым была установлена І группа инвалидности, получают дополнительную поддержку от государства в виде льгот. В мае 2025 года можно рассчитывать на такую помощь:

Льготный проезд и внеочередное обслуживание

Люди с инвалидностью 1 группы и их сопровождающие имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси) и скидку 50% на проезд в транспорте внутри страны с 1 октября по 15 мая.

Граждане с инвалидностью 1 группы полученной вследствие войны, достигшие 85 лет, имеют право на бесплатный проезд один раз в год, а также 50% скидку на поездки в пределах страны с 1 октября по 15 мая, без ограничения их количества.

Граждане с первой группой инвалидности также имеют право на внеочередное обслуживание в кассах транспорта и других учреждениях, предоставляющих услуги населению. Им также предоставляется внеочередной пропуск на границах. Мужчины с этой инвалидностью могут пересекать границу в условиях военного положения.

Бесплатное приобретение лекарственных средств

Люди с инвалидностью, которые получают минимальную пенсию или социальную помощь, имеют право на бесплатное приобретение лекарств по рецепту врача при амбулаторном лечении, или 50% скидку на них.

Также предоставляются услуги медицинского и социального обслуживания, в частности бесплатное предоставление протезов, слуховых аппаратов, ортопедической обуви и тому подобное.

Льготы на оплату коммунальных услуг

Чтобы получить скидки на оплату ЖКУ, людям с инвалидностью 1 группы следует оформить субсидию через органы социальной защиты. Для тех, кто получил инвалидность из-за боевых действий, предусмотрена 100% скидка на пользование жильем и коммунальными услугами.

Украинцы с инвалидностью 1 группы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, также получают льготы на коммунальные услуги в размере 50%.

Кроме того, люди с I группой инвалидности имеют право на бесплатное или льготное предоставление ряда услуг, таких как установка телефонов, сурдоперевод, протезирование для детей, медицинской помощи и тому подобное.

Родители детей с инвалидностью также получают пособие по временной нетрудоспособности во время санаторно-курортного лечения ребенка.

Ранее мы писали, что у отдельных категорий украинцев есть право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Бесплатно передвигаться могут не только граждане пенсионного возраста, но и представители других социально уязвимых групп.

Также мы рассказывали, что люди с инвалидностью в Украине имеют доступ к ряду социальных льгот. Однако воспользоваться поддержкой можно только при наличии документа, подтверждающего соответствующий статус.