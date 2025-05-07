Поддержка людей с III группой инвалидности — на какие суммы рассчитывать в мае 2025

Человек держит 3 купюры по 500 грн. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине III группу инвалидности присваивают гражданам с умеренными нарушениями здоровья, которые могут вести самостоятельную жизнь, но нуждаются в незначительной помощи посторонних или регулярном приеме лекарств. Решение об установлении инвалидности принимают специализированные экспертные комиссии, которые пришли на замену МСЭК.

О том, на какие выплаты могут рассчитывать люди с III группой инвалидности в мае 2025 года, объяснить специалисты украинской платформы для людей с инвалидностью "EnableMe UA".

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Размер финансовой помощи для граждан с инвалидностью определяется с учетом прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособного населения. В 2025 году в Украине показатели прожиточного минимума следующие:

для трудоспособного населения — 3 028 гривен;

для нетрудоспособных лиц — 2 361 гривна;

для детей до 6 лет — 2 563 гривны;

для детей от 6 до 18 лет — 3 196 гривен.

Какие суммы выплачивают украинцам с III группой инвалидности в 2025 году

Сумма пенсии для людей с инвалидностью третьей группы в 2025 году составляет 1 416,6 грн, что равно 60% от прожиточного минимума для нетрудоспособных. Это касается людей, у которых инвалидность приобретена с детства.

Отдельно стоит отметить, что граждане с инвалидностью II или III группы с детства, которые нуждаются в постоянном уходе согласно заключению ВКК, могут рассчитывать на помощь в размере 75% прожиточного минимума — 1 770,75 грн.

Пенсионное обеспечение предусмотрено также для детей с инвалидностью. Суммы зависят от возраста ребенка и наличия подгруппы:

ребенок до 6 лет с инвалидностью подгруппы А — 5 163 грн;

другие дети до 6 лет — 1 281,5 грн;

ребенок от 6 до 18 лет с подгруппой А — 6 392 грн;

другие дети от 6 до 18 лет — 1 598 грн.

Для получения выплат нет необходимости обращаться в органы соцзащиты — все суммы пересчитываются автоматически после изменения прожиточного минимума.

Ранее мы писали, что граждане с первой группой инвалидности полностью зависят от посторонней помощи в повседневной жизни и нуждаются в постоянном уходе. Для их поддержки государство предоставляет ряд льгот.

Также мы рассказывали, что ко Дню Независимости правительство решило выплатить единовременную денежную помощь широкому кругу украинцев. Речь о ветеранах, жертвах нацистских преследований, семьям погибших военных и других граждан.