Поддержка людей с III группой инвалидности — на какие суммы рассчитывать в мае 2025

III группа инвалидности — сколько выплачивает государство в мае
В Украине III группу инвалидности присваивают гражданам с умеренными нарушениями здоровья, которые могут вести самостоятельную жизнь, но нуждаются в незначительной помощи посторонних или регулярном приеме лекарств. Решение об установлении инвалидности принимают специализированные экспертные комиссии, которые пришли на замену МСЭК.
О том, на какие выплаты могут рассчитывать люди с III группой инвалидности в мае 2025 года, объяснить специалисты украинской платформы для людей с инвалидностью "EnableMe UA".
От чего зависит размер выплат
Размер финансовой помощи для граждан с инвалидностью определяется с учетом прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособного населения. В 2025 году в Украине показатели прожиточного минимума следующие:
- для трудоспособного населения — 3 028 гривен;
- для нетрудоспособных лиц — 2 361 гривна;
- для детей до 6 лет — 2 563 гривны;
- для детей от 6 до 18 лет — 3 196 гривен.
Какие суммы выплачивают украинцам с III группой инвалидности в 2025 году
Сумма пенсии для людей с инвалидностью третьей группы в 2025 году составляет 1 416,6 грн, что равно 60% от прожиточного минимума для нетрудоспособных. Это касается людей, у которых инвалидность приобретена с детства.
Отдельно стоит отметить, что граждане с инвалидностью II или III группы с детства, которые нуждаются в постоянном уходе согласно заключению ВКК, могут рассчитывать на помощь в размере 75% прожиточного минимума — 1 770,75 грн.
Пенсионное обеспечение предусмотрено также для детей с инвалидностью. Суммы зависят от возраста ребенка и наличия подгруппы:
- ребенок до 6 лет с инвалидностью подгруппы А — 5 163 грн;
- другие дети до 6 лет — 1 281,5 грн;
- ребенок от 6 до 18 лет с подгруппой А — 6 392 грн;
- другие дети от 6 до 18 лет — 1 598 грн.
Для получения выплат нет необходимости обращаться в органы соцзащиты — все суммы пересчитываются автоматически после изменения прожиточного минимума.
Ранее мы писали, что граждане с первой группой инвалидности полностью зависят от посторонней помощи в повседневной жизни и нуждаются в постоянном уходе. Для их поддержки государство предоставляет ряд льгот.
Также мы рассказывали, что ко Дню Независимости правительство решило выплатить единовременную денежную помощь широкому кругу украинцев. Речь о ветеранах, жертвах нацистских преследований, семьям погибших военных и других граждан.
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