Работодателям приготовиться — как изменятся условия трудоустройства людей с инвалидностью

Женщина в инвалидной коляске. Фото: Pexels

В Украине изменятся условия по трудоустройству лиц с инвалидностью. Работодатель будет иметь выбор: либо трудоустраивать людей с инвалидностью, либо платить взнос в спецфонд, из которого будут финансироваться программы поддержки трудоустройства. Соответствующий закон заработает с 1 января 2026 года.

Об этом напомнили в Министерстве социальной политики Украины.

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"Наш приоритет — не формальные отчеты, а реальные изменения: обеспечить людям с инвалидностью не только право на работу, но и возможности и поддержку для трудоустройства", — отметила министр соцполитики Оксана Жолнович.

Она также добавила, что, по статистике, в Украине из около 3 миллионов людей с инвалидностью трудоустроены только 420 тысяч. Это чуть более 16%, тогда как в странах ЕС этот показатель превышает 50%. И эта ситуация требует комплексных изменений — как в нормативной базе, так и в отношении общества и работодателей.

Как изменятся требования к работодателям

Уже с 1 января 2026 года вступит в силу новый Закон №4219-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд". Этот документ предусматривает:

распространение 4% квоты на трудоустройство людей с инвалидностью на все сферы, включая госорганы;

изменение подхода к определению возможностей труда — вместо того чтобы фокусироваться на ограничениях, определяются только те виды работ, которые могут навредить здоровью или безопасности;

внедрение социального сопровождения для людей с инвалидностью на рабочем месте — государство будет финансировать адаптацию среды и коллектива.

Кроме того, с 2026 года штрафы за невыполнение норматива по количеству трудоустроенных лиц с инвалидностью отменяются, но вводится целевой взнос на поддержку трудоустройства таких лиц.

Таким образом, работодатель будет иметь выбор:

Трудоустроить лиц с инвалидностью, обустроив им (при необходимости) рабочее место. Уплатить целевой взнос в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, если трудоустройство таких лиц невозможно (например, из-за высокой степени производственного риска).

Жолнович объяснила, что этот механизм имеет не карательную, а, наоборот, мотивационную цель. Ведь оплату упростили и сделали максимально прозрачной, чтобы работодатель четко понимал, куда направляются его средства.

Закон также предусматривает расширение господдержки для бизнесов, которые создают рабочие места, компенсацию работодателям в случае сниженной производительности и льготный расчет квоты (1 работник с инвалидностью 1 группы будет засчитываться как двое).

По словам министра соцполитики, вся эта система базируется на индивидуальном подходе — от реального оценивания функционирования человека до подбора нужных услуг.

Ранее мы писали, что в Украине законодательством предусмотрены особые правила работы и отдыха для трудоустроенных лиц с инвалидностью.

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