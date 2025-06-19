Податкові пільги — кого нарешті звільнили від військового збору, ПДФО та ЄСВ

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Фізичні особи-підприємці, мобілізовані в лави ЗСУ, можуть користуватися пільгами зі сплати податків. Але таку можливість надали не всім ФОП: контролюючий орган підтвердив, що контрактники не входять у категорію пільговиків. Але ситуація змінилася.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з українців отримав право не сплачувати податки.

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Податкові пільги і борги

Згідно з роз’ясненням Державної податкової служби, якщо підприємець служить за контрактом, його не звільняють від нарахування, сплати і звітування з ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску та єдиного податку. Натомість ФОПи, яких мобілізували в особливий період, мають відповідні пільги від держави.

"До мене часто зверталися військовослужбовці-ФОПи — з болючими питаннями: податкові пільги, борги, відновлення реєстрації платника єдиного податку. Верховна Рада підтримала мої поправки, які повертають справедливість для ФОПів на фронті", — написав у Telegram голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

Дійсно, 18 червня народні депутати проголосували у другому читанні за проєкт закону № 13134, в якому ініціатори врегулювали ситуацію з податковими боргами та звільненням від сплати фінансового зобов’язання.

Що зміниться для військових за контрактом

Найголовніше нововведення — службовців за контрактом звільнять від обов’язку нарахування, сплати і звітування за:

єдиний податок;

військовий збір;

єдиний соціальний внесок;

податок за доходи фізичних осіб.

Державна податкова служба автоматично отримуватиме відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації. І зможе застосовувати звільнення без потреби подання заявки. Отже обмежений термін у 10 календарних днів скасований.

Також контрактники матимуть 150 днів після демобілізації на звітування (штрафи не нараховуватимуть) і 180 днів — на сплату податків за найманих працівників (без штрафів і пені).

"Податкова не нараховуватиме авансові внески з єдиного податку та військового збору за весь період проходження ФОП військової служби, а всі нараховані суми анулюються. Для тих ФОП, яким скасували реєстрацію платника через борги, така реєстрація буде відновлена", — уточнила народний депутат Ніна Южаніна.

Якщо в ДПС немає відомостей про підприємця-військового, то залишається можливість подати заяву на податкові пільги без обмеження у часі та зі збереженням усіх прав.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, після виходу на пенсію підприємці повинні заплатити єдиний соціальний внесок за останній місяць перебування у статусі ФОП. Зменшення розміру податку не передбачено, навіть якщо набуття статусу пенсіонера відбулося на початку місяця.

Також ми писали, що багато українців заробляють на брухті металів. Постає питання, чи потрібно сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. За законом прибуток від продажу вторинної сировини не підлягає оподаткуванню.